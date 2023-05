Sécheresse: un guide, une appli et "des contrôles renforcés" pour limiter la consommation d'eau

Le ministère de la Transition écologique a présenté ce mercredi un "guide sécheresse" qui doit fixer les règles des restrictions que les préfets devront mettre en place. Il a pour but d'harmoniser les mesures. Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, la secrétaire d’Etat à l’Ecologie Bérangère Couillard annonce aussi que l’application du gouvernement sur la sécheresse sera bientôt disponible.

Les pluies d'avril et de mai n'ont pas suffi, comme prévu, pour remplir les nappes phréatiques en souffrance. Leur niveau moyen est un peu plus élevé, mais la situation est toujours moins favorable que la normale. On est passé de 75% des nappes avec un niveau anormal au 1er avril à 68% au 1er mai, dont 20% à des niveaux très bas.

Le ministère de la Transition écologique a présenté ce mercredi un "guide sécheresse" pour fixer les règles des restrictions que les préfets doivent appliquer. Le guide établit quatre niveaux d'alerte sécheresse avec des restrictions correspondantes. Le ministre de la Transition écologique explique qu'avant, "c'était un peu chaque territoire qui s'organisait comme il le souhaitait", mais désormais en fonction du niveau des nappes, de la pluie ou du débit des cours d'eau entre autres.

Des mesures strictes sans possibilité d'être assouplies

Les préfets adopteront tous le même socle de mesures, qu'ils pourront durcir, mais jamais assouplir. Les arrêtés de restrictions doivent aussi être appliqués plus rapidement. Invitée d'"Apolline Matin" sur RMC ce jeudi matin, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Bérangère Couillard, a indiqué que toutes ces mesures seront détaillées dans une application qui sera bientôt disponible.

"Lorsque le président de la République a présenté le plan eau le 20 mars, il a aussi annoncé une application qui permettrait à tout usager de savoir quelles sont les restrictions qui le concernent. C’est très important parce que souvent, les Français ne savent pas précisément ce qui est autorisé et interdit. Elle sera disponible à partir de mi-juin. Cela permettra de renseigner quelles sont les bonnes pratiques. On l’a appelée vulgairement l’éco-watt de l’eau mais pour l’instant, il n’y a pas de nom qui a été annoncé", explique-t-elle.

"Il y aura des contrôles, bien sûr"

La liste des restrictions reste quasiment inchangée dans l'ensemble par rapport à celles déjà en place. En niveau maximal de crise, il sera interdit de remplir les piscines et d'arroser les terrains de foot en journée. Les dérogations pour les matchs importants sont toujours autorisées, mais cet arrosage devra désormais être réduit, de manière significative et interdit entre 9h et 20h.

Et le ministère promet que des contrôles seront effectués, même s'il fait confiance aux Français pour respecter les règles. "Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on donne des indications aux Français et on ne vient pas forcément les contrôler. Il y aura des contrôles, bien sûr. Les Français suivent les règles. Les contrôles seront réalisés et renforcés. On fera un point dès le mois prochain", assure Bérangère Couillard, qui prend l'exemple des agricultures dans les Pyrénées-Orientales.

"Dans les Pyrénées-Orientales, un territoire qui subit une grosse sécheresse, les agriculteurs n’ont pas l’autorisation d’arroser les arbustes et les arbres qui permettent d’avoir des abricots. C’est une activité importante pour ce territoire. Les abricots n’arriveront pas à maturation. Donc on leur demande de retirer les abricots pour éviter qu’ils prennent de l’eau. Par contre, on leur permet le minimum pour faire survivre les arbustes et éviter la perte des arbres. Ça montre qu’on va jusqu’au bout, qu’on essaye de préserver cette agriculture. Il n’y a pas de passe-droit."