Séisme dans l'Ouest de la France: quand seront indemnisées les victimes?

Grosse frayeur ce week-end pour les habitants de l'Ouest de la France qui ont ressenti le séisme et les répliques. Un séisme de magnitude 5.3 à 5.8 qui a fait des dégâts. Plusieurs personnes ont dû être évacuées. Ils attendent désormais la reconnaissance de catastrophe naturelle pour être indemnisés, sans savoir s'ils pourront rentrer chez eux.

Après le séisme de magnitude 5,3 à 5,8 vendredi soir en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé déclencher une "procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle".

Un séisme qui a été ressenti de Rennes (Ille-et-Vilaine) à Bordeaux (Gironde), avec un épicentre à Sainte-Gemme, en Charente-Maritime.

L’angoisse du tremblement de terre laisse place à l’inquiétude sur le sort de la maison. Pour d’autres habitants, il n’y a déjà plus de doute, ils ne rentreront pas chez eux. À La Laigne, l’une des communes les plus touchées, une grande partie de la population est évacuée et se rassemble dans la rue. Un seul blessé léger a été signalé dans les Deux-Sèvres.

Après l’annonce du lancement de la procédure par le ministre, il va désormais falloir tout d'abord inspecter l'ensemble des maisons, des bâtiments, touchés. L'objectif est de recenser précisément les dégâts et au plus vite.

Souscrire à la garantie catastrophe naturelle

Une fois que la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, un arrêté est ensuite publié au journal officiel dans un délai de deux mois. Il est nécessaire de vérifier auprès de son assurance que la garantie catastrophe naturelle est inscrite dans le contrat. Si ce n’est pas le cas, il faut y souscrire.

Après la parution de l'arrêté, dans un délai de dix jours maximum, les sinistrés doivent envoyer leur demande d'indemnisation à leur assurance. Il faut noter la liste chiffrée des objets perdus ou endommagés en joignant des preuves telles que des photos ou des justificatifs d'achats.

Enfin, dans les trois mois qui suivent, les sinistrés recevront leur indemnisation complète.