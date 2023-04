Starship: pourquoi Elon Musk croit toujours à son projet, malgré l’explosion de la fusée

Starship, la gigantesque fusée qu’Elon Musk veut utiliser pour renvoyer bientôt des astronautes et du matériel sur la Lune, a explosé après avoir réussi son décollage ce jeudi. Ce n’est pas ce qui va décourager le milliardaire.

C’est la fusée la plus puissante de l’histoire spatiale, avec un moteur surnommé "Super Heavy" (super lourd, et un vaisseau "Starship" censé transporter du fret ou des passagers. Pour la première fois, ce jeudi, elle devait être mise sur orbite et faire presque un tour de la Terre. Sauf qu’elle a explosé au bout de trois minutes. Et ce n’est pas le premier échec.

Lors du premier essai, elle avait explosé au bout de 22 secondes. Lors d’un nouvel essai en 2019, elle avait explosé au sol, avant même le décollage. Mais Elon Musk ne se décourage pas. Il prévoit toujours à terme d’en faire décoller 1.000 par an, environ trois par jours, pour envoyer des centaines de milliers de tonnes de matériel sur la Lune. Et à partir de la Lune, aller à la conquête de Mars. Il est persuadé qu’il enverra des astronautes sur Mars. Et lui-même envisage d’y aller, de s’y installer et de terminer ses jours sur place.

SpaceX assure sur les fusées plus classiques

Tout cela semble assez délirant sauf que la Nasa y croit et investit des milliards de dollars dans ce projet. Malgré l’explosion de ce jeudi, le plan est toujours d'emmener des hommes et des femmes sur la Lune dans deux ans seulement. Avec les fusées d’Elon Musk. Son gros porteur, pour l’instant, ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas oublier que SpaceX, la société d'Elon Musk, envoie aussi dans l'espace des fusées plus classiques, Falcon 9, avec 24 tirs depuis le début de l’année et 24 succès. C’est cela, Elon Musk… Des projets délirants, des échecs, mais toujours, derrière, une logique industrielle qui rapporte beaucoup d’argent.

De Tesla aux implants cérébraux

Ce qui fait de lui le deuxième homme le plus riche du monde, derrière le Français Bernard Arnault. Elon Musk a révolutionné le monde de la voiture électrique avec Tesla. Il a des projets de transport souterrain à grande vitesse, l’Hyperloop, qui mettrait par exemple Lyon à 5 minutes de Saint-Etienne. Ce n’est pas une blague. Il veut aussi implanter de l'électronique dans le cerveau humain pour faire remarcher les paralysées. Ce n’est pas une blague non plus. Jeudi, Elon Musk a pris son échec avec philosophie. Il avait dit que son énorme fusée n’avait qu’une chance sur deux de réussir sa mission. Il compte réessayer dans quelques mois.