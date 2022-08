"C’est une évidence de proposer notre aide": les premiers pompiers européens sont arrivés en Gironde

Pour la première fois de son histoire, la France a sollicité l'aide européenne face aux incendies. Au total, ce sont plus de 360 pompiers étrangers et 100 véhicules, ainsi que 6 avions, qui seront sur place dans les prochaines heures en France.

Face aux multiples incendies qui ravagent les massifs forestiers français, la France a demandé l’aide de l’Europe. Et plusieurs alliés ont immédiatement répondu présent. En Gironde, 7400 hectares de forêts sont partis en fumée en trois jours sur un périmètre de 40 kilomètres, autour des communes de Landiras, de Hostens ou encore de Belin-Béliet.

Les pompiers allemands sont les premiers à avoir rejoint la commune de Hostens en Gironde. Tout droit venu de Bonne dans l’ouest de l’Allemagne, Simon Fritz est l’un d’eux.

“Nous sommes tous pompiers, nous comprenons votre situation. C’est une très grande surface qui est affectée. Pour nous, c’était une évidence de proposer notre aide et dès que la France a accepté nous avons commencé les préparatifs pour venir au plus vite et vous aider du mieux possible”, explique-t-il.