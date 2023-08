Canicule: en Bretagne, afflux de touristes en quête de fraîcheur

De nombreux touristes fuient la chaleur de la moitié sud de la France pour se "réfugier" au frais en Bretagne.

Pas de canicule en Bretagne! La région reste relativement épargnée par la vague de chaleur tardive que connaît une grande partie du pays. "On a 35 degrés chez nous donc on est venus en Bretagne pour se mettre au frais", expliquent Danièle et son mari, camping-caristes, arrivés lundi dans les Côtes d'Armor pour fuir la chaleur de la Haute-Savoie.

Comme eux, de nombreux touristes se pressent en ce début de semaine sur l'aire de camping-cars du Guémadeuc à Pléneuf-Val-André, où le thermomètre affiche une vingtaine de degrés au plus "chaud" de l'après-midi.

"On avait regardé la météo un peu partout et on s'est dit qu'on irait bien en Bretagne, vu la température annoncée", confie Christian Germain, originaire de la région du Mans dans la Sarthe.

"Il y a sept ou huit degrés d'écart avec chez nous, alors que nous sommes seulement à 200 kilomètres du Mans. Ici c'est bien, c'est ventilé, la nuit il fait plus frais. On n'a même plus envie de partir, on avait dit qu'on repartait demain mais finalement on va rester encore quelques jours", ajoute le camping-cariste.

"Complets toute la semaine"

Alors que l'épisode caniculaire touchait mardi une large partie de l'Hexagone, - 49 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France et quatre en vigilance rouge - à Pléneuf-Val-André, les demandes de réservations ne cessent d'affluer.

"Beaucoup d'hôtels et de lieux de résidences sont complets", précise une responsable de l'office du tourisme de la ville qui n'a pas souhaité donner son nom. "Mais avec les températures clémentes, un grand nombre de personnes souhaitent prolonger leur séjour, rester deux ou trois nuits de plus. Ce n'est pas toujours facile de leur trouver des places, on doit parfois même les diriger vers des logements d'autres villes aux alentours".

Dans les campings de la baie de Saint-Brieuc, même constat : "D'habitude, on a un pic de fréquentation le week-end du 15 août puis une baisse intervient ensuite. Là, nous sommes complets toute la semaine. Ce matin nous avons un couple de Cahors, en Occitanie, qui est venu passer quelques jours au frais et fuir les 40 degrés qu'il fait chez eux", analyse Stéphane Brouard, gérant du camping La Vallée à Erquy.

"On est complet un 22 août, c'est assez inhabituel pour la période", expose à son tour Julien Cornier, le directeur du camping de Bellevue à Erquy. "On a encore eu deux ou trois demandes de prolongation de séjour ce matin, il y a même une famille de Loire-Atlantique qui est remontée car ils avaient trop chaud chez eux."

Lundi en fin de journée, l'aire de camping-cars de Pléneuf-Val-André affichait complet. Pendant que sa compagne se presse vers la plage pour profiter du vent frais, Louis Lussan, originaire de Tours en Indre-et-Loire, détache les vélos de sa remorque.

"L'an dernier avec la canicule dans le sud, à Toulouse et à Montpellier c'était insupportable, moi qui suis fan de vélo, l'air était trop lourd. Le pire, c'était la nuit pour dormir. Donc cette année, on s'est dit qu'on partait en Bretagne, et là on découvre le vrai temps breton !".