EN DIRECT - Canicule: vers une vigilance rouge mardi, 50 départements en orange

"On a beaucoup appris des précédentes canicules et on a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place", lance le ministre de la Santé Aurélien Rousseau sur RMC-BFMTV qui assure que le gouvernement est pleinement mobilisé sur ce sujet.

Certains opposants estiment que l'exécutif ne sait que créer des numéros verts quand il y a un problème. Aurélien Rousseau défend ce dispositif même s'il n'est utile que pour une poignée de personnes.