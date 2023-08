Canicule: qu'est-ce qu'implique une "vigilance rouge"?

Quatre départements vont passer en vigilance rouge canicule à partir de mardi, selon Météo-France. Mais une alerte rouge, qu'est-ce que ça signifie concrètement ?

Quatre départements vont passer en vigilance rouge canicule à partir de mardi midi, a précisé lundi Météo-France, qui met en garde contre un "épisode caniculaire intense et durable, particulièrement tardif pour la saison, nécessitant une vigilance particulière".



L'établissement public a confirmé le passage au plus haut niveau de vigilance pour la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire. En outre, 49 autres départements seront mardi en vigilance orange. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait auparavant indiqué que quatre département allaient "basculer" dans le rouge d'ici la fin de la journée de lundi.

Ce qu'implique une vigilance rouge

Météo-France explique ce qu'implique le placement en vigilance rouge.

"Le niveau de vigilance rouge correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population et des impacts sociétaux (sécheresse, approvisionnement en eau potable, aménagement ou arrêt de certaines activités, etc.)", précise le site.

"Un système de critères a été défini pour chaque département avec les acteurs de la santé (Santé publique France notamment) en s'appuyant sur les impacts sanitaires constatés des fortes températures (maximales et minimales)", détaille Météo-France.

Vigilance rouge canicule: les bons comportements à adopter:



- Respectez les consignes des autorités

- Rafraichissez-vous régulièrement

- Prenez soin des personnes les plus fragiles

- Arrêtez toute activité physique

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez le 15

- Portez des vêtements légers

- Restez dans un endroit frais, fermez volets et fenêtres

- Pour prévenir les feux de végétations, évitez cigarette, barbecue, etc. En cas de départ de feu, appelez le 112 ou le 18.

