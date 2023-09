"Ce serait un drame pour des milliers de gens": l'inquiétude des bénéficiaires des Restos du Cœur

Les Restos du Cœur ont annoncé ce dimanche qu'ils seraient obligés de restreindre le nombre de bénéficiaires cet hiver face à des difficultés économiques. Une annonce qui inquiète dans les centres, où 1,3 million de personnes ont reçu une aide en 2023.

L'heure est à la mobilisation générale pour tenter de trouver des solutions pour les Restos du Cœur, qui ont lancé ce dimanche un cri d'alerte. Pour la première fois en mauvaise posture économique, les Restos du Cœur vont réduire le nombre de bénéficiaires et donc en refuser, sans doute près de 150.000.

Il manque 35 millions d'euros pour boucler l'année à l'équilibre. Le président de l'association craint même que si rien n'est fait, il doive mettre la clé sous la porte d'ici trois ans. Un cataclysme pour ceux qui bénéficient de cette aide au quotidien. Tous les soirs, au soleil couchant, ils sont des dizaines à attendre leur repas.

"La queue va de plus en plus loin”, confie Jacqueline. Ça fait un an qu’elle vient y prendre un peu de pain et de chaleur. Et savoir qu'elle pourrait à l'avenir en être privée la terrifie.

“Si ça arrive, ce sera un drame pour des milliers de gens. C’est d’une importance grandiose. On ne pose pas de questions. Vous êtes accueillis et ça aide de savoir que vous n’êtes pas seule. Ce n’est pas moi, c’est toute une partie d’un monde”, appuie-t-elle.

De plus en plus de repas servis

Ce monde, Franck aussi a basculé dedans, après une carrière dans la restauration. Ce centre, il s'y accroche donc comme à un fil de vie. “Là, j’ai du pain, des carottes râpées, une pomme, un yaourt… Je fais la nuit avec ça”, indique-t-il.

Ici, 80 repas y sont servis tous les soirs, 20% de plus qu'il y a un an. Alors, l'hypothèse d'une fermeture dans les prochaines années, Emmanuelle Rigoulet, directrice du centre, le vivrait comme une injustice.

“Vous avez le sentiment de leur servir à quelque chose et de les aider un peu. Si nous disparaissons, ce sera un peu de cette aide que nous leur apportons qui va disparaître aussi”, assure-t-elle.

En 2023, 1,3 million de personnes ont reçu l'aide des Restos du Cœur.