"Il faut aussi prendre en charge la victime": que reste-t-il à améliorer contre le harcèlement scolaire?

Un décret paru jeudi vient renforcer les mesures mises en place contre le harcèlement scolaire. Un élève mis en cause pourra désormais être transféré dans un autre établissement. Mais qu'en pensent les associations contre le harcèlement ?

D'après un décret publié jeudi 17 août, un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Le texte prévoit également de sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement.

Estimant que la réponse face au harcèlement scolaire doit être "implacable", le nouveau ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal avait déjà évoqué à plusieurs reprises cette mesure, annoncée par son prédécesseur Pap Ndiaye au printemps.

Cette mesure est globalement bien accueillie par les associations contre le harcèlement.

"On a un million d’élèves victimes chaque année de harcèlement scolaire, soit 1 jeune sur 10. On était jusqu’à présent dans un cadre majoritaire où c’était la victime, les parents de la victime qui retiraient l’enfant de l’établissement et le déplaçaient", explique Hugo Martinez, président d'une association contre le harcèlement scolaire, au micro de RMC.