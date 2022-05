L'académie de Versailles lance un opération de job dating pour recruter des professeurs

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la rectrice de l'académie de Versailles a lancé un appel pour recruter 2035 contractuels.

La rectrice de l'académie de Versailles, Charline Avenel, lance une vaste opération de recrutement avec Pôle emploi et l'Apec pour la rentrée prochaine. Dans une vidéo de moins d'une minute postée sur les réseaux sociaux, Charline Avenel lance un appel pour embaucher 2035 contractuels, soit 2% des effectifs.

À partir du 30 mai, quatre journées seront consacrées au recrutement, dans les quatre départements de l'académie. Au programme, du job dating, des entretiens de 20 à 30 minutes avec des inspecteurs de l'Éducation nationale pour accélérer la procédure de recrutement, et des échanges avec des contractuels déjà en poste. La rectrice assume une campagne de recrutement offensive et une modalité qu'elle veut efficace.

Mais un entretien de 30 minutes à l'issue duquel vous obtenez votre ticket pour devenir enseignant, l'idée ne rassure vraiment pas Pamela dont la fille passe au collège en septembre prochain.

“La confier à des professeurs qui sont susceptibles de ne pas être compétents, ça me fait vraiment peur. Surtout en 6e, début de niveau, ça me fait vraiment peur. Il y a une réelle inconscience en fait”, juge-t-elle.

L'objectif de l'académie de Versailles, attirer le plus possible d'enseignants, car dans certaines disciplines, ils en manquent cruellement comme l'allemand ou en physique chimie. La fille de Thomas n'a pas eu de professeur de langue pendant 6 mois cette année au collège. Il a du mal à croire qu'on puisse recruter un professeur après 30 minutes d'entretien. "Ça fait vraiment recrutement en urgence parce qu’on est tellement en galère que l’on fait comme on peut. Des personnes qui ont un métier qui n’a rien à voir avec l’éducation et gérer un groupe de 20 ou 30 collégiens, on appréhende et pour eux et pour les élèves”, appuie-t-il.

"Être devant une classe, ça ne s'improvise pas"

Une campagne de recrutement qui dégrade l'image de la profession pour la secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétitay.

“On se lance dans du recrutement express. Ça donne l’image qu’on peut recruter un enseignement presque sur un coin de table. Non, enseignant c’est pas de l’intérim, ça s’apprend, ça se construit. Être devant une classe, ça ne s’improvise pas. Quand on voit ce que fait l’Éducation nationale depuis deux ans avec les petites annonces sur Pôle Emploi, maintenant le job dating avec des vidéos où on vend l'académie de Versailles, on se dit qu’elle est devenue la plus grande enseigne de bricolage de France”, dénonce-t-elle.

De son côté, la rectrice de l'académie de Versailles Charline Avenel l'assure, les nouveaux enseignants seront accompagnés. “A la fin de l’été nous allons organiser des sessions d'accueil, de formation. Nous aurons des tuteurs également des tuteurs pour ces personnels qui vont nous rejoindre aujourd’hui pour trois mois et nous allons voir si nous pouvons étendre à toute l’année ce suivi si précieux des tuteurs. Le job dating, c’est une bonne manière pour faire connaître le métier, faire passer des entretiens et finalement recruter des personnes qui ont envie de nous rejoindre”, assure-t-elle.

Faciliter le recrutement et l'accélérer, car dans l'académie de Versailles plus de 1400 postes restent à pourvoir pour seulement 484 candidats aux concours officiels.