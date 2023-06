"N’allons pas encore diviser": le port du hijab pourrait bientôt être autorisé sur les terrains

Le port du voile pourrait bientôt être autorisé sur les terrains de foot. Le rapporteur public du Conseil d'Etat s'est dit lundi favorable au port du hijab pour les footballeuses.

Va-t-on pouvoir jouer au foot avec un hijab? Le rapporteur public du Conseil d'Etat s'est dit lundi favorable au port du voile lors de compétitions de football, notamment lors des matchs du championnat de football féminin. Le Conseil d'Etat se donne trois semaines pour rendre son avis.

"Les terrains de sport sont les derniers endroits où la neutralité, politique, religieuse syndicale est quasi-parfaite", a réagit ce mardi sur RTL le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, évoquant un recours porté par des "associations communautaristes" et "un coup de canif contre la République".

Le Conseil d'Etat était saisi d'un recours par le collectif les "Hijabeuses", contestant l’article 1er du règlement de la FFF qui, depuis 2016, interdit explicitement le port ostensible de signes religieux.

Aujourd'hui, le port du hijab est interdit lors des compétitions de la FFF, la Fédération française de football. Celle-ci se démarque ainsi d’autres fédérations. À commencer par la FIFA, la Fédération internationale de football qui a levé l'interdiction du hijab en 2014. Deux ans plus tôt, l'équipe féminine d'Iran avait été forcée de déclarer forfait lors des matchs éliminatoires pour participer aux Jeux olympiques de Londres car ses membres refusaient d'ôter leur hijab.

"Le sport permet d’apaiser les souffrances et les fractures de notre société"

"Quand on fait du sport, ou du foot, tous les objets religieux restent à la porte du vestiaire et du terrain", appelle Karl Olive, député de la majorité et ancien journaliste sportif et arbitre de football, dans "Estelle Midi" ce mardi sur RMC et RMC Story. "Respectons ce qu’il en est. Si j’étais arbitre, je refuserais le port d’un signe religieux quel qu’il soit, je ne veux pas stigmatiser la religion musulmane", assure l'élu, expliquant qu’il ferait de même pour un joueur portant une kipa par exemple.

Et si jamais le Conseil d'Etat venait à suivre le rapporteur public, Karl Olive l'assure, il porterait le sujet devant l'Assemblée nationale: "Je ferais une proposition de loi pour que la neutralité sportive prévale plus que jamais dans ce pays. J’espère que la FFF ne cédera pas sur ce point", espère l'élu.

"Le sport est un catalyseur social qui permet d’apaiser les souffrances et les fractures de notre société. N’allons pas encore diviser là où on a un besoin suprême de rassembler", ajoute Karl Olive.

Si jamais l'autorisation était donnée au port du hijab, celle-ci ne concernerait pas les matchs de l'équipe de France féminine, qui disputera la Coupe du monde en juillet, les joueuses étant considérées comme des agents publics et soumises à la neutralité.