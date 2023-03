Une députée en jean troué: "Être élu oblige à un devoir d'exemplarité" selon Karl Olive

Le député de la majorité Karl Olive s'est ému de la tenue d'une collègue, photographiée arborant son écharpe tricolore et un jean troué lors d'une manifestation.

"Shocking" comme diraient les Anglais! Le député de la majorité Karl Olive s'est ému de la tenue d'une députée. Sans révéler son identité, l'ancien maire de Poissy a diffusé la photo d'une élue en jean troué, écharpe tricolore au cou, à l'occasion d'une manifestation. "On me riait au nez quand je disais au début de la XVIème législature en juillet 2022, qu’à ce rythme de l’irrespect total, on verrait un jour des députés en jean troué. On y est! On marche sur la tête!", a assuré Karl Olive sur Twitter, ce lundi.

"On ne toiletterait pas le règlement vestimentaire de notre fonction?", a-t-il ajouté alors que depuis le début de la législature, certains députés de la Nupes sont pointés du doigt pour leurs tenues parfois jugées peu adaptées à l'Assemblée nationale et à la fonction d'élu.

Karl Olive "pas forcément pour le costume cravate"

"Ce n'est pas une polémique", se défend ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules", Karl Olive. "Jamais je ne mets le visage de la députée, jamais je ne cite le parti politique car on doit tous balayer devant sa porte et être exemplaire", assure celui qui s'affichait en 2015 avec un t-shirt "Jacquie et Michel", du nom d'un site de films pornographiques, dont le propriétaire est aujourd'hui mis en examen pour "complicité de viol" et "traite d’être humain en bande organisée".

"Je ne suis pas forcément pour le costume cravate mais quand je vois des huissiers tirés à quatre épingles, et voir autour d'eux des gens en jean avec des écussons dessus, franchement je pense que nos grands-parents et toutes celles et ceux qui ont façonné la France se retournent dans leur tombe", déplore l'élu.

Karl Olive assure avoir saisi dès le début de la 16e législature la présidente de l'Assemblée nationale contre les dérives vestimentaires, arguant que l'hémicycle n'était pas "une discothèque à ciel ouvert". Car il en va du respect de la nation. "Être représentant et élu de la nation, ça nous oblige à un devoir d'exemplarité", plaide le député des Yvelines.

La veste obligatoire à l'Assemblée nationale

Après un début de législature marqué par les polémiques sur l'absence de veste de certains élus, les députés, à l'initiative d'Eric Ciotti, avaient rétabli en novembre dernier le caractère obligatoire du port de la veste, la cravate étant fortement "recommandée".

Sur le même sujet Cumul d'emplois: Ciotti et son ex-épouse entendus en audition libre en décembre

Dès juillet, le député Eric Ciotti avait eu maille à partir avec son collègue insoumis Louis Boyard. Le premier avait à l'époque déjà demandé à la présidente de l'Assemblée nationale de rendre le port de la cravate obligatoire. Dans la foulée, le second avait répondu en demandant "l'interdiction des costumes aux prix indécents".