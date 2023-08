"Il pleut dans la maison": 2 mois après le séisme dans l'Ouest, le sentiment d'abandon des victimes

Après les séismes survenus dans les Deux-Sèvres et en Charente-Martime en juin dernier, certaines communes n'ont pas été reconnues comme étant victimes d'une catastrophe naturelle. Des victimes se sentent complètement abandonnées et leurs élus interpellent Elisabeth Borne.

Deux mois jour pour jour après les séismes… et toujours rien. Voilà l'état d'esprit de plusieurs élus des Deux-Sèvres, qui, par une lettre envoyée à la Première ministre Elisabeth Borne, se plaignent de n'avoir toujours pas été reconnus comme étant victimes d'une catastrophe naturelle.

À ce stade, une procédure accélérée a permis à trois communes du département de faire l'objet de cette reconnaissance, sur 172 dossiers déposés par des communes des Deux-Sèvres : Mauzé-sur-le-Mignon, Arçais et Saint-Hilaire-la-Palud.

Au total, ce sont huit maires de petites communes des Deux–Sèvres qui se sentent aujourd'hui oubliés par l'Etat, alors que la reconnaissance, en attente, de l'état de catastrophe naturelle bloque notamment les procédures liées aux assurances pour les maisons qui subissent les répercussions des séismes d'il y a deux mois.

A La Rochénard, par exemple, une maison sur quatre est endommagée à cause des séismes qui ont frappé le secteur. Le domicile de Marlène fait partie de ces habitations en péril.

Rencontrée sur place, lorsqu'elle se déplace chez elle, Marlène évite toute une partie de sa maison. Elle inspecte inlassablement une poutre centrale, fendue en longueur de chaque côté, qui soutient tout l’étage de la bâtisse.

"Au tout début il n'y avait qu'un trait, et après ça s’est écarté… Les dégâts ne font qu’empirer parce que comme les toitures ont bougé, il pleut dans la maison! Et à un moment ou un autre ça ne va plus tenir, c’est certain", se désole Marlène, une habitante de La Rochénard (Deux-Sèvres).