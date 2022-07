Incendies en Gironde: 2.100 évacuations à Cabanac-et-Villagrains

De nouvelles évacuations en Gironde, alors que les incendies progressent toujours malgré l'intervention des pompiers. Plus de 2.000 personnes ont été évacuées dimanche à Cabanac-et-Villagrains. Et les habitants ont une peur, tout perdre si les incendies arrivent jusqu'à la commune.

Quelque 2.100 personnes ont été évacuées dans la commune de Cabanac-et-Villagrains ce dimanche après-midi, portant à 16.200 le nombre de personnes évacuées en Gironde depuis le début des incendies.

Deux nouveaux centres d’hébergement ont été ouverts à Langon grâce à la mobilisation des associations agréées de sécurité civile et des élus pour les accueillir, même si la grande majorité de ces personnes ont trouvé une solution d’hébergement par elles-mêmes.

À Cabanac, les rues sont vidées sous un soleil de plomb au rythme des camions qui rejoignent le front. Les habitants ont eu quelques minutes pour mettre toute une vie dans un coffre de voiture. Les derniers à quitter les lieux se pressent la boule au ventre.

“On se croirait vraiment en temps de guerre. On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. On protège ce qu’on peut. On récupère nos animaux, malheureusement, j’ai une chatte qui s’est enfuie, je ne sais même pas si on va pouvoir la retrouver. Forcément, on a le stress qui monte, on se dit que tout peut arriver. Honnêtement, j’ai 40 ans et je n’aurais jamais cru que je vivrais ça de mon vivant”, assure cet habitant.