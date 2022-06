L'urgence climatique : Faut-il faire des mesures radicales ?

Aujourd’hui c’est la journée mondiale de l’environnement. Elisabeth Borne, la première ministre, dit qu’il faudra un changement radical pour sortir des énergies fossiles. Mais les Français sont-ils prêts à ce changement ?

Interdire de prendre l'avion, utiliser sa voiture, boycotter les produits "Made In China" ou même supprimer les produits à base de viande... des réflexions que l'on se pose aujourd'hui lors de la journée mondiale de l'environnement. L'objectif est d'encourager les bonnes pratiques pour protéger la planète.

Si on en croit au dernier rapport du GIEC, il y a urgence. En effet, il nous reste trois ans pour garder une planète vivable et inverser les courbes des gaz à effet de serre qui ne font qu'augmenter. Les conséquences ? On va dépasser l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C.

Macron promet un quinquennat écolo

La nouvelle Première ministre Elisabeth Borne est chargée de la planification écologique et a confirmé son envie de relever ce défi.

"Je compte mener ce chantier à marche rapide, tous les ministères doivent se mobiliser pour participer aux défis climatiques. J'ai donné à mon gouvernement 3 mots d'ordre : Rapidité, efficacité et résultats", explique Elisabeth Borne

Cette dernière s'est également exprimée dans un entretien au journal Le Point, elle a affirmé qu'il faudra un changement radical pour sortir des énergies fossiles.

Un effort collectif et planétaire

Invité de la matinale week-end ce dimanche, l'écrivain Bernard Werber s'est exprimé sur la situation écologique et les efforts à faire pour protéger la planète. Selon lui, il faudrait un effort collectif et en particulier la Chine et les Etats-Unis.

"Je pense que notre espèce va devoir s'auto-réguler, c'est un effort collectif planétaire, on ne pourra pas vivre sur une planète qui contient 20 milliards d'habitants", souligne Bernard Werber

C'est également ce que propose notre auditeur Julien qui pense également que tous les pays doivent se mettre au diapason pour pouvoir changer les choses. Sans cela, ce sera déjà trop tard.

"Il faut que les gros pays changent les choses également, si c'est juste la France, on ne peut pas faire grand-chose."