Julien Bayou sur le gouvernement Borne : "Le signal c’est à droite toute"

Invité de la Matinale week-end de RMC, le secrétare national d'Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou, a fustigé le message "à droite toute" lancé par le nouveau gouvernement Borne et a estimé qu'il était dans "la continuité de l'inaction climatique".

Invité de la Matinale week-end de RMC, le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou n'a pas mâché ses mots sur le nouveau gouvernement composé par Elisabeth Borne: "Tout ça pour ça ! C'est le gouvernement de la continuité et notamment la continuité de l'inaction climatique, avec deux ministres à l'écologie qui n'ont aucune expérience ni intérêt pour l'écologie."

"Ce gouvernement, c'est la continuité de l’inaction climatique. Le signal c’est à droite toute", juge le patron d'EELV.

"Ils ont choisi sciemment de ne pas agir"

Même si "l'usage républicain est de dire 'on verra sur pièce'", Julien Bayou estime qu'au niveau de l'écologie "on a déjà vu. Ils ont choisi sciemment de ne pas agir", pointant qu'Elisabeth Borne "est la ministre de la Transition écologique qui a supprimé le plus de postes dans ce ministère avec 1.700 postes en moins".

Pour le secrétaire national d'Europe Ecologie les Verts, "ce n'est pas comme ça qu'on fait plus et mieux pout l'écologie", regrettant ainsi "les promesses entérées sur le glyphosate, le retour des néonicotinoïdes, les promesses entérées sur la sortie des centrales à charbon avec la France dernière dans le développement des énergies renouvelables ou un chasseur anti-végétarien à l'Agriculture" juge amer celui fait partie de l'alliance de la gauche, la NUPES.

"Clairement, pour l'écologie, il faut un gouvernement NUPES. Ne comptez pas sur Elisabeth Borne non plus pour la retraite à 60 ans, l'augementation des salaires, l'amélioration des services publics."

Pap Ndiaye, "que va-t-il faire dans cette galère ?"

Sur la nomination de Pap Ndiaye, Julien Bayou se demande "que va-t-il faire dans cette galère ?" qui trouve "indigne" les critiques de l'extrème-droite: "on peut avoir des désaccords, sans entrer dans les caricatures ou les menaces".

S'il se réjouit du désaveu cinglant pour Jean-Michel Blanquer, une "satisfaction", il se demande "comment ça va se passer entre Pap Ndiaye qui s'indigne des violences policières et Gérald Darmanin qui conteste ce mot et la réalité" et se demande "quelle est sa feuille de route à l'Éducation nationale ?"