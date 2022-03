La célèbre émission "Star Academy" va faire son retour sur TF1

Arrêtée depuis 2008, l'émission de chant "Star Academy" devrait faire son grand retour sur TF1 cette année. Selon Le Parisien, ce serait toujours Nicos Aliagas qui assurerait la présentation du show.

Un générique célèbre et quelques révélations. Quatorze ans après, la Star Academy, la célèbre émission de chant, devrait faire son retour sur TF1. Selon Le Parisien, Nikos Aliagas devrait rester à la présentation de cette émission où des candidats sont en compétition chaque jour pour danser, chanter et apprendre à devenir une star.

L’émission, qui avait été diffusée pour la première fois en 2001, avait révélé des personnalités comme Jenifer, Grégory Lemarchal ou encore Nolwenn Leroy. Un retour qui ravit les fans de l’émission. Quelques notes du générique de la Star Academy et ces fans se revoient devant leur télé, comme il y a 21 ans.

"Ce ne sont que des bons souvenirs. C’était il y a super longtemps mais on regardait toutes les semaines. C’était une vraie émission de variété comme on en a plus aujourd’hui”, assurent ces Parisiennes à RMC.

Un programme similaire

Certains candidats sont restés dans les cœurs. “Jean-Pascal, c’était mon chouchou. Grégory a gagné aussi, il était très combatif. On aimait bien aussi leurs histoires personnelles, leurs coups de gueule”, confient ces téléspectatrices.

Cette saison, les ingrédients resteraient les mêmes: chant, danse et des émissions quotidiennes. Une recette qui séduit encore Esther, qui n’a jamais été sélectionnée. “J’ai passé le casting deux fois, mais je n’ai jamais été dedans. J’ai toujours ça en moi et si on me dit qu’il y a un casting qui revient bientôt alors pourquoi pas, je n’exclue rien”, assure-t-elle.

L'an dernier, trois soirées "souvenirs" dédiées aux 20 ans du programme avaient permis à TF1 de tater le terrain auprès de l'audience.