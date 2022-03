"Les Visiteurs" au lieu de la soirée électorale: "TF1 veut faire le plus d'audience possible"

TF1 a décidé de vite basculer sur son classique film du dimanche soir après l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril. Un choix très discuté.

TF1 fait une croix sur la grande soirée électorale du premier tour de l'élection présidentielle. Le dimanche soir, la première chaîne a choisi de diffuser le classique du cinéma français Les Visiteurs à partir de 21h30 après l'annonce des résultats à 20h.

"Ce format permet à ceux qui veulent se divertir de rester sur TF1 et à ceux qui veulent aller plus loin de le faire sur LCI", justifie le directeur général adjoint de l'information de la chaîne, Thierry Thuillier, dans un communiqué.

"C'était très ennuyeux ces soirées, mais je suis scandalisée", lance Estelle Denis

Une décision qui déçoit Estelle Denis: "C'est vrai que c'était très ennuyeux ces soirées. Mais on aimait quand même ! Ça va, ce n'était qu'une fois tous les cinq ans, moi je suis scandalisée. (...) Si vous enlevez la politique de la télévision, c'est sûr que vous aurez plus d'abstentionnistes", estime-t-elle sur RMC ce jeudi.

Le journaliste spécialisé médias Thierry Moreau n'est de son côté pas plus surpris que ça de la décision de TF1.

"C'est assez logique, pour plusieurs raisons. Il n'y a aucune obligation de la chaîne de faire une soirée électorale dans la convention qui lie la chaîne à l'Etat. Et c'est le reflet de la photographie politique d'aujourd'hui."

"C'est du pragmatisme", juge Thierry Moreau

Thierry Moreau note également qu'il y a "peu de suspense" pour cette élection présidentielle et qu'ainsi TF1 veut logiquement faire le plus d'audience possible. "C'est du pragmatisme. Je pense que s'il y a un coup de tonnerre, je peux vous dire qu'ils prolongeront la soirée", pense-t-il, soulignant l'intérêt du service public qui se consacrera de son côté entièrement à l'élection présidentielle.