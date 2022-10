La SNCF met en vente ses billets pour la période de Noël ce mercredi

La SNCF s'attend à une fréquentation exceptionnelle sur son site, ce mercredi. En effet, l'entreprise met en vente les premiers billets de train pour la période de Noël. Et chacun va vouloir prendre ses places à l'avance pour s'en sortir au meilleur prix.

C'est la chasse aux bonnes affaires ce mercredi matin. La SNCF met en vente depuis 6h les billets de train pour les fêtes de fin d'année, avec des billets à "petits prix" pour les premiers servis, ce qui n'est pas négligeable avec l'inflation.

Et s’il y a bien des petits prix, c’est plutôt pour des trajets en semaine, et pas forcément sur les périodes les plus tendues. Cette année, Noël et nouvel an tombent un week-end. Les premiers billets ont été mis en vente, il y a maintenant vers 5h45. Pour un Paris-Marseille, un aller-retour le week-end de Noël coûtera en moyenne 150 euros, contre une soixantaine d’euros l’aller-retour si on fait le même trajet en semaine quelques jours plus tôt.

Deux nouvelles destinations Ouigo

La grosse nouveauté de ce mercredi matin c’est plutôt l’ouverture de deux nouvelles destinations accessibles en Ouigo, ces trains low-cost et donc moins chers, depuis Paris. Brest et la Rochelle sont désormais desservies. Les premiers prix autour d’une vingtaine d’euros, mais encore une fois en semaine, c’est beaucoup plus cher le week-end.

Ce mercredi est la plus grosse journée de vente de l'année à la SNCF. Sur les 8 millions de billets mis en vente à partir de ce mercredi, un million pourraient trouver preneur rien que ce jour. Sur son site internet, la SNCF s'attend à un trafic multiplié par 5 voire par 10.