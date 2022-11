Le foie-gras banni de la table de Noël à Buckingham Palace

Dans une lettre envoyée à l'association de protection des animaux Peta, le roi Charles III a annoncé le bannissement du foie gras des tables des résidences royales.

Fini la bamboche place à l'écologie ! L'AFP qui s'est procuré un courrier envoyé par le nouveau roi Charles III à l'association Peta, association qui défend la protection des animaux. Dans cette lettre, Charles assure que le foie gras est désormais banni de toutes les tables de toutes les résidences royales.

"Je peux confirmer que le foie gras n'est pas acheté par la maison royale ni servi dans les résidences royales et qu'il n'est pas prévu que cette politique change", écrit-il.

Un changement de cap par rapport à Elizabeth II

Les têtes couronnées et les temps changent. En effet, sous le règne d'Elizabeth II, le foie gras était bien servi à table à Buckingham Palace. La mère de l'actuel roi était une grande amatrice de ce mets. Du foie gras de canard lui avait d'ailleurs été servi lors d'un dîner d'Etat à Paris en juin 2014, avec l'ancien président François Hollande.

En réponse à son courrier, l'association Peta a envoyé au nouveau roi britannique une boite de "faux gras", un foie gras végétal vegan d'un chef londonien. L'association encourage tous les Britanniques à prendre exemple sur leur roi pour Noël et pour après.

Un roi écolo?

Au Royaume Uni, si la consommation de foie gras pour les fêtes est importante, sa production est interdite. En tous cas, on ignore encore si dans les prochaines années, les huitres, le saumon fumé et les chaperons seront eux aussi bannis des banquets royaux.

Le nouveau roi est un militant de longue date pour la cause environnementale. Il publie par exemple tous les ans son bilan carbone, ne mange de la viande que certains jours, et défend le bio et l'agriculture durable. Mais il est loin d'être parfait: chasseur invétéré, il part aussi en vacances au ski tous les hivers et se déplace régulièrement en jet privé ou en hélicoptère.