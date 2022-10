Noël: le prix du foie gras explose, une augmentation de 25% prévue

La production de foie gras est en forte baisse cette année, entre 30 et 35% de moins que l'année dernière. La faute, notamment, à la grippe aviaire: 22 millions de canards et volailles ont été abattus de manière préventive depuis l'été 2021. Conséquence directe, les prix vont augmenter. Il faudra compter entre 1,25 et 2 euros en plus pour un bloc de 100g.

Il va falloir prévoir un plus grand budget pour le foie gras à Noël cette année, car la période est compliquée pour les producteurs. Ils subissent de plein fouet la hausse du prix des matières premières, notamment des céréales pour nourrir les volailles. En moyenne, cela a coûté 30% de plus depuis le début de l'année.

Il y a également les conséquences de la grippe aviaire. L'épidémie n'avait pas été aussi violente depuis 2015. Au total, ce sont 22 millions de canards et de volailles qui ont été abattus de manière préventive, dans le pays, depuis l’été 2021.

Près de 2 euros de hausse

La baisse de la production de foie gras est estimée à 30%, voire 35% par rapport à l'année dernière.

Qui dit baisse de production dit hausse des prix. Le foie gras devrait augmenter de 25%, en moyenne, selon le syndicat des producteurs. Concrètement, cela représente entre 1,25 et 2 euros supplémentaires pour un bloc de 100g.

La France est l'un des plus gros consommateurs de foie gras au monde, malgré une baisse depuis quelques années. Aujourd'hui, la moyenne est de 207 grammes par an et par habitant, contre 300g en 2010.

Il y aura du foie gras sur les tables de Noël

Les Français sont de plus en plus sensibles au bien-être animal. En 2018, d'après une enquête YouGov, 60% des personnes interrogées souhaitaient l'interdiction du gavage des oies et des canards.

Pour autant, certains en achèteront malgré les prix et les conditions de production. Selon une enquête réalisée pour SiteCore, 37% des personnes interrogées ne transigeront pas sur le foie gras pour les fêtes de fin d’année.