Nitrites dans la charcuterie: un lien direct avec le risque de cancer colorectal selon l'Anses

D'après les conclusions du rapport, que RMC a pu consulter, l'Anses demande, entre autres, de mener un recensement de tous les aliments et ingrédients qui exposent la population aux nitrites et aux nitrates. L’OMS, dans une publication de 2018, a indiqué que 3.880 cancers du côlon et 500 cancers de l’estomac étaient attribuables à la consommation de charcuterie en France en 2015.

Limiter la consommation de charcuterie

Mais pas de quoi, pour l’instant, revoir les doses journalières admissibles. Celles-ci sont jugées pertinentes, même s’il faudrait approfondir les données scientifiques pour éventuellement revoir ces valeurs.

L’Anses le reconnaît, la réduction ou la fin de ces additifs peut engendrer des risques microbiologiques. Mais elle sait aussi que les industriels peuvent s’adapter. Par exemple en modifiant les étapes de fabrication, ou en réduisant la durée de vie des produits.

L’objectif est de diminuer l’exposition globale de la population. Des conclusions qui se terminent par des conseils. Selon l’Anses, il faut limiter sa consommation de charcuterie et manger au moins cinq fruits et légumes par jour.