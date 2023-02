"On ne les respecte pas": à Lisieux les personnes âgées "privées" de pain à cause de l'inflation

Les personnes âgées abonnées aux plateaux-repas du centre d'action sociale (CCAS) de Lisieux en Normandie, sont "privées" de pain depuis la mi-décembre. La raison? L'inflation et le besoin de faire des économies sur une denrée qui serait peu consommée.

Depuis 16 ans, Christelle sillonne les rues de Lisieux en Normandie. Avec sa camionnette, elle apporte les plateaux-repas à 80 personnes âgées. Mais depuis un mois, ces plateaux-repas sont amputés d'une denrée dont le prix enfle: le pain. Une décision du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la ville, en raison de l'inflation alors que le bout de pain coûte 60 centimes à l'établissement public.

Si cela ne dérange pas Hervé, 79 ans, qui reconnaît en manger peu, d'autres pestent contre cette décision: "Il y en a quelques-uns, mais c'est très minime, pour qui c'est la fin du monde parce qu'il n'y a plus de pain", raconte Christelle.

"Le pain, c'est vraiment un symbole"

Deux personnes se sont déjà plaint à "Lisieux avenir" une association gérée par Marie-Andrée Queste et Alain Le Renard: "On ne les consulte pas, on ne les respecte pas et on n'écoute pas leur avis", déplore Alain Le Renard.

Selon eux, les aînés ont été mis devant le fait accompli... par courrier. "Le pain c'est vraiment un symbole. Quand on parle avec les personnes âgées elles nous disent que pendant la guerre elles n'en avaient pas", abonde Marie-Andrée Queste.

"Le pain n'est pas souvent consommé"

Retirer le pain du menu, c'est économiser 12.000 euros par an. Et il fallait trouver cet argent pour ne pas faire payer les repas 1 euro plus cher aux personnes âgées: "Les fournisseurs nous ont indiqué des hausses de 40 à 50% et même parfois 100% sur certains produits qui composent les repas pour ces personnes", se défend sur RMC Jean-Michel Le Conte, le directeur du centre communal d'action social de la ville qui évoque aussi une denrée peu consommée.

"On nous avait fait remonter par notre agent qui livre les plateaux-repas, que le pain n'était souvent pas consommé. Et seules 2 personnes se sont offusquées du retrait du pain, c'est donc un épiphénomène", ajoute-t-il.

Jean-Michel Le Conte insiste, les aide-à-domicile pourront acheter du pain à la boulangerie aux personnes âgées qui le demandent.