Paris: une grève des éboueurs en pleine vague de chaleur

Les conducteurs de camions-bennes sont en grève depuis lundi à Paris. Conséquence, les ordures s'entassent dans les rues en pleine vague de chaleur. Cette "mobilisation spontanée" des agents est pour le moment illimitée.

Depuis lundi, le ramassage des déchets n'est plus effectué dans de nombreux arrondissements de Paris. En cause, une grève des conducteurs des camions-bennes de la capitale. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération.

Les tas d'ordures s'accumulent dans ce quartier du 17e arrondissement, au grand dam des riverains. “Ce n’est pas très agréable, ça encombre les rues, ce n’est pas joli, ça ne sent pas bon”, indique une femme.

La terrasse de ce restaurant est à l'ombre, un luxe en pleine canicule, mais devant un monticule de déchets. Une vue peu réjouissante pour Noémie et son bébé.

“On s’était mis au soleil au départ, mais il faisait 30 degrés donc on avait trop chaud. On voulait boire un verre après la journée de travail, mais l’odeur atténue la beauté du moment”, regrette-t-elle.

Pas de volonté de faire grève pendant la canicule selon la CGT

Et c'est surtout l'établissement qui en pâtit. “Pour la journée, on n’a pris aucune réservation de ce côté-ci parce que nous ne voulons pas mettre les gens en face d’un amoncellement de poubelles. Il y a de nombreuses personnes qui ne veulent pas s’installer là du fait des déchets”, indique Jean-Nicolas, un serveur.

Mais cette grève pendant la canicule, ce n'est pas un calcul, assure Régis Vieceli, le secrétaire général de la CGT nettoyage à la Ville de Paris.

“Les conducteurs, ils n’ont pas choisi le moment et ce ne sont pas eux qui font la météo. C’est comme ça, il pleuvrait, ce serait pareil”, assure-t-il.

Parmi leurs revendications, les conducteurs de camions-bennes demandent à la municipalité une meilleure rémunération. Le syndicat a envoyé un courrier mardi à la mairie dans l’espoir d’une rencontre. Mais il est resté pour l’instant sans réponse.