Remise de la Légion d'honneur à Jeff Bezos: colère de la Confédération des commerçants de France

Après la remise de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron au directeur exécutif du conseil d'administration d'Amazon Jeff Bezos, la Confédération des commerçants de France fait part de sa surprise. Elle affirme que les entreprises comme Amazon sont des "prédateurs" du commerce physique et surtout des TPE de centre-ville.

Jeff Bezos, le directeur exécutif du conseil d’administration d’Amazon, a reçu les insignes de la Légion d’honneur le 16 février dernier. Le président de la République Emmanuel Macron lui a décerné cette reconnaissance en toute discrétion, sans qu’aucune communication ne soit faite.

Dans un communiqué, la Confédération des commerçants de France, qui représente essentiellement les TPE du commerce dit "physique", s'est dit "très surprise et très choquée". Elle estime que "Amazon et les autres pure players sont des prédateurs du commerce physique et plus particulièrement pour nos TPE de centre-ville".

Jeff Bezos est "un partenaire des initiatives pour la protection du climat et de la biodiversité menées par la France, en particulier sur la protection des forêts", a affirmé la présidence française.

"Il n'y a pas l'équité en termes de règles d'aménagement commercial"

Pour la Confédération des commerçants de France, cela ne passe pas: "À la suite de cette annonce, nous comprenons mieux pourquoi nos actions, nos doléances en vue d'obtenir une vraie équité de traitement entre le commerce physique et le grand commerce n'ont pas abouti, il n'y a pas l'équité en termes de règles d'aménagement commercial [...] nous comprenons mieux pourquoi, lors de la commission citoyenne pour le climat, la réglementation sur les pure players n'a pas été retenue".

La Confédération rappelle également qu'Amazon et les commerces similaires, "ce sont surtout des vagues de licenciements, des pratiques sociales très discutables", entre autres.