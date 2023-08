Canicule: 50 départements en vigilance orange dès demain

50 départements sont placés en vigilance orange canicule lundi 21 août 2023, contre 49 ce dimanche d'après Météo-France.

50 départements sont placés en vigilance orange canicule lundi 21 août 2023, contre 49 ce dimanche d'après Météo-France. La Charente-Maritime s'ajoute à la carte. Plus de 23 millions de Français sont désormais en vigilance orange.

La vigilance orange canicule, qui concerne une grosse moitié du sud du pays, s'étendra lundi à un cinquantième département français, la Charente-Maritime, a annoncé dimanche Météo-France qui prévoit une baisse des températures à partir de jeudi "voire vendredi".

"Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi", souligne Météo-France qui précise que des "records absolus" de température "risquent d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus".

"La durée et l'intensité de cet épisode pourraient nécessiter une évolution de la vigilance vers une aggravation (rouge, ndlr). Surtout sur Drôme/Ardèche (voire le Vaucluse et le Gard)", prévient l'établissement public dans son bulletin publié dimanche après-midi.

Dix-huit départements sont par ailleurs placés en vigilance jaune canicule pour la journée de lundi, contre 13 dimanche. Ces très fortes chaleurs vont se maintenir "jusqu'en milieu de semaine prochaine", selon Météo-France. Une baisse des températures est toutefois prévue à partir de jeudi, voire vendredi.



A l'échelle du pays, "cet épisode est le plus chaud de l'été 2023, également un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité".

Le Gouvernement a activé la plateforme téléphonique "Canicule info service" ce vendredi, en prévision des fortes chaleurs. Elle délivre conseils et réflexes nécessaires pour se protéger de la canicule, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Le numéro vert est gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, de 9 à 19 heures. Il est joignable au 0800 06 66 66.

Les conseils en cas de canicule:



- Buvez de l'eau plusieurs fois par jour

- Continuez à manger normalement.

- Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes.

- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

- Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

- Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière.

- Limitez vos activités physiques et sportives.

- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

- Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

- Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie.

- Pour en savoir plus, consultez le site https://sante.gouv.fr/