Canicule: Élisabeth Borne réunit une cellule interministérielle de crise

Une cellule interministérielle de crise se réunit ce jeudi autour d'Elisabeth Borne alors que la France est touchée par la canicule.

La Première ministre Elisabeth Borne a décidé, face à la canicule qui sévit sur une partie de la France, d'activer une cellule interministérielle de crise qui se tiendra jeudi à 17h00, a indiqué Matignon à l'AFP.

La France pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés, selon Météo-France. Jeudi matin, sept départements (Loire, Haute-Loire, Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) étaient en vigilance orange canicule.