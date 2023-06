Emmanuel Macron annonce 240 millions de plus pour les hôpitaux marseillais

Dans le cadre de son déplacement à Marseille, le président de la République a annoncé que 240 millions d'euros supplémentaires vont être débloqués pour la modernisation des hôpitaux de la ville.

L'État va débloquer 240 millions d'euros supplémentaires pour la modernisation des hôpitaux de Marseille, doublant le volume de son aide, a annoncé mardi Emmanuel Macron, au deuxième jour de sa visite dans la ville.

Le président de la République a également annoncé la construction d'un nouveau site pour l'Hôpital d'instruction des armées situé dans la ville, pour un montant de 300 millions d'euros.

Dans son plan "Marseille en grand" annoncé en septembre 2021, Emmanuel Macron avait déjà consacré un volet à l'AP-HM, déjà pour près de 240 millions d'euros portant notamment sur la rénovation de l'hôpital Nord et de la Timone, la construction du SAMU et le financement d'un bâtiment femmes-parents-enfants.

479 millions d'euros au total

"Il est clair que le contexte que nous connaissons, les coûts qui augmentent, l'accélération des besoins, nous ont conduit à revoir les choses," a déclaré le chef de l'État lors d'un discours prononcé à l'Hôpital d'instruction des armées Laveran, dans les quartiers nord de la ville.

"J'ai décidé d'octroyer une aide supplémentaire de 240 millions d'euros à l'AP-HM. Au total l'Etat investira 479 millions d'euros pour le projet de modernisation de l'AP-HM", a-t-il poursuivi, vantant "un investissement inédit".

"La situation de l'AP-HM était critique", avec notamment un forte dette et "un sous-investissement chronique" et aussi une "organisation qui devait être améliorée", a-t-il estimé, tout en "salu(ant) les efforts qui ont été faits".

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le changement de site de l'hôpital d'instruction des armées de Marseille, un des huit établissements de ce type en France.

Construction d'un nouvel hôpital militaire

"Nous allons construire un nouvel hôpital militaire", a-t-il déclaré, évoquant "un investissement massif de l'ordre de 300 millions d'euros". Rénover l'actuel site, qui "par endroits ne répond plus aux normes et standards de soins ou de sécurité", serait "très difficile, trop cher et perturberait l'offre de soins", a souligné Emmanuel Macron pour expliquer ce choix.

"Face aux enjeux stratégique il faut un nouvel hôpital militaire repensé", un équipement "de nouvelle génération qui devra répondre aux besoins de nos armées pour les décennies à venir". Le nouvel établissement sera également dans les quartiers nord, sur un terrain appartenant déjà à l'armée.

Le projet "s'inscrit dans l'offre de santé de Marseille" et sera ouvert, comme tous les hôpitaux militaires, au grand public. Il sera notamment doté d'un services d'urgences fonctionnant 24 heures sur 24.