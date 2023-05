En France, 6 millions de personnes souffrent d'hypertension sans le savoir

Près de 17 millions de Français souffrent d'hypertension artérielle selon Santé Publique France. Une maladie mal dépistée puisqu'environ 6 millions de personnes seraient atteintes sans le savoir.

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle qui aura lieu ce 17 mai, Santé Publique France dévoile ce mardi une étude de plusieurs sources à ce sujet. Et l'organisme alerte sur le souci de dépistage de cette maladie chronique. En France, 17 millions de personnes souffrent d’hypertension, et plus de 6 millions n'ont pas connaissance de leur pathologie.

Une pression trop élevée exercée par le sang sur la paroi des artères, c’est la définition de l'hypertension artérielle. Elle est surnommée la maladie silencieuse. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de symptôme qu'on n'a pas d'hypertension artérielle. Les professionnels préconisent un dépistage par son médecin traitant, mais aussi par une prise de tension de temps en temps à la maison.

Un risque de développer des maladies plus graves

L'hypertension artérielle, maladie chronique, peut avoir des conséquences graves sur la santé si elle n'est pas diagnostiquée tôt, comme l'explique le Professeur Gérard Helft, cardiologue à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière.

“C’est en années que cela se compte. Si on a une hypertension artérielle qui n’est pas diagnostiquée et donc qui n'est pas traitée, on s’expose à avoir à plus long terme les maladies les plus importantes qui sont favorisées par une hypertension artérielle. C’est les accidents vasculaire-cérébraux, l’infarctus du myocarde, l’insuffisance cardiaque et même la maladie d'Alzheimer. C’est un des rôles du médecin traitant de dépister une hypertension artérielle et d’inciter les patients à se prendre la tension de temps en temps”, explique-t-il.

Si des symptômes apparaissent, comme par exemple la sensation d'étourdissement, de vertiges, ou encore d'essoufflement, cela signifie que l'on est passé à côté du diagnostic et que la maladie est installée sans être traitée.