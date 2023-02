Grippe: "Il suffit d’avoir 15-20% des enfants vaccinés" selon la Haute Autorité de santé

La Haute Autorité de santé recommande la vaccination des enfants de plus de deux ans contre la grippe. Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, sa présidente, Dominique Le Guludec, explique pourquoi cette cible est essentielle dans la lutte contre la propagation du virus.

Les personnes âgées vaccinées contre la grippe… et bientôt les enfants? La Haute Autorité de santé recommande désormais d’élargir la vaccination contre ce virus aux enfants âgés de 2 à 17 ans. "Jusqu’à présent, nous vaccinions essentiellement les personnes âgées et les plus jeunes avec comorbidités. Les 2-17 ans sont ce qu’on appelle le réservoir de grippe, ce sont eux qui transmettent, explique Dominique Le Guludec, présidente de la HAS, dans ‘Apolline Matin’ ce vendredi sur RMC et RMC Story. Si on les vaccine eux, ça casse les chaines de contamination et ça protège toutes les personnes fragiles."

"Le but n’est pas de couvrir toute la population"

Reste à convaincre les premiers concernés et leurs parents. "Certains parents joueront le jeu, assure Dominique Le Guludec. Quand ils auront fait des heures de queue aux urgences pour emmener leurs gamins, dans des conditions pas forcément bonnes, je pense que certains parents joueront le jeu. Et ce n’est pas obligatoire. Le but est différent (par rapport au Covid, ndlr). Ce n’est pas de couvrir toute la population. Il suffit d’avoir 15-20% des enfants vaccinés pour vraiment diminuer notablement le fardeau de la grippe chez les adultes. Ce n’est pas forcément une immunité collective que l’on cherche, comme pour le Covid. Donc pas d’obligation à ce jour."

Un spray nasal espéré

Et les enfants n’auront peut-être pas à subir une piqûre. "Il y a plusieurs vaccins, qui sont tous très efficaces et très bien tolérés, dont un qui s’administre par spray nasal, souligne la présidente de la Haute Autorité de santé. Pour les petits et parents, c’est beaucoup plus accepté. Et il est franchement efficace, même un peu plus que les autres. Nous recommandons d’utiliser préférentiellement celui-là, mais c’est pour la campagne de l’année prochaine. Aujourd’hui, il n’est pas encore disponible en France, donc nous espérons que le laboratoire a déposé un dossier chez nous pour qu’il puisse être disponible rapidement." Alors que 11 régions françaises sont actuellement en phase épidémique, la grippe frappera-t-elle moins l’hiver prochain? C’est l’enjeu de la future campagne de vaccination.