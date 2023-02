La grippe revient en force: onze régions de France métropolitaine en phase épidémique

L'épidémie de grippe repart à la hausse en France depuis quelques jours. Une nouvelle souche du virus a fait son apparition. Les autorités recommandent une forte vigilance pour les personnes âgées et les femmes enceintes notamment.

L’hiver est loin d’être fini et l'épidémie de grippe aussi. Selon Santé Publique France, plusieurs indicateurs sont en augmentation. Chez les 15-44 ans, le nombre d'hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal a augmenté de 93% sur une semaine.

Après un repli le mois dernier, les contaminations semblent donc repartir à la hausse et les autorités appellent à la vigilance. 11 des 13 régions de France métropolitaine sont classées en phase épidémique. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes font partie des plus touchées.

Dans la famille de Michelle, c’est bien simple, tout le monde semble avoir la grippe. Mais pas de quoi inquiéter cette retraitée de 77 ans. Elle se sent protégée. “Depuis que je fais le vaccin pour la grippe, je ne l’ai jamais attrapée”, assure-t-elle.

Karima ne peut pas en dire autant. Elle vient de rester alitée pendant une semaine.

“J’ai eu de la fièvre, beaucoup de courbatures, et des maux de tête. J’ai aussi eu mal à la gorge et le nez qui coule”, détaille-t-elle.

Et même si cet agent de service hospitalier a fait très attention, elle a peut-être transmis le virus. “Si je viens chez le médecin aujourd’hui, c’est parce que mon fils est malade. Avec les enfants, c’est dur de se protéger avec les câlins et les bisous”, indique-t-elle.

L'apparition d'une nouvelle souche

Un rebond épidémique pas si étonnant en cette saison selon Pascal Dureau, médecin généraliste à Vénissieux et délégué national du syndicat MG France.

"Il y a eu des déplacements en masse. Il y a eu des gens qui se sont regroupés pendant les vacances de ski, ensuite qui rentrent chez eux. Ça peut expliquer la transmission par département par exemple”, explique-t-il.

Une nouvelle souche a également fait son apparition. D’où l’importance d’adopter des gestes très simples pour ne pas tomber malade. “Quand vous mettez un masque, vous protégez les autres. Et il faut se laver les mains pour se protéger”, appuie-t-il.

Les autorités recommandent d’être particulièrement vigilants avec les personnes âgées et les femmes enceintes.