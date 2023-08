"Il aurait fallu qu'on mente?": leur père est mort malgré trois appels au 15, deux soeurs témoignent

Témoignage RMC. En juin dernier, la famille de Jean-François alerte par deux fois le 15 alors que l'état de ce père de famille se dégrade, au Cap d’Adge. Ce n'est qu'au troisième appel que le SAMU va se déplacer. Mais trop tard, l'homme meurt quelques instants après d'un infarctus. Ses filles, Stéphanie et Aurélie prennent la parole ce jeudi sur RMC et réclament que la faute soit reconnue.

La colère de deux sœurs, Aurélie et Stéphanie, après le décès en juin dernier de leur papa Jean-François, d’un infarctus, malgré plusieurs appels au 15. Les secours n’ont été envoyés qu’au troisième appel de leur oncle et de leur mère, présents à ce moment-là. Soit deux heures après le premier coup de fil au 15.

Au téléphone, on leur a répondu qu’il n’y avait qu’une ambulance sur le secteur et que les symptômes ne justifiaient pas qu’elle se déplace. Aujourd’hui, Aurélie et Stéphanie Paternotte témoignent sur RMC pour, disent-elles, “mettre en lumière l’état catastrophique du système de santé français et que cela ne se reproduise plus”.

Ce jour-là, après une journée alité dans son appartement du Cap d'Agde, l’état de Jean-François se dégrade. Un appel au 15, puis un deuxième, une heure plus tard. Sa fille Aurélie raconte.

“Ils ont pris nos appels à la légère, en fait. Ils ont encore répété qu’ils n’avaient qu’une ambulance pour le secteur. Son état s’était quand même détérioré. Il ne pouvait plus se lever, il transpirait énormément et puis à la fin, il ne pouvait plus parler”, se souvient-elle.

"Il y a eu une faute"

Sa mère et son oncle, présents ce soir-là, décident alors d’appeler les pompiers, retrace la sœur d’Aurélie, Stéphanie. “Deux heures s’étaient écoulées entre le premier appel et le troisième appel. Et là, mon oncle s’est énervé et lui a dit,’ est-ce qu’il faut que le patient soit dans une mare de sang pour bouger?’ Et la personne au téléphone lui a répondu: ‘C’est un peu ça’”, dénonce-t-elle.

Finalement, les pompiers et le SAMU finissent par venir, mais trop tard. Jean-François décède quelques minutes après leur arrivée.

“Il y a de la colère, de l’incompréhension. Qu’est-ce qu’il aurait fallu qu’on dise? Il aurait fallu qu’on mente pour faire venir quelqu’un? Surtout ce qu’on aimerait, c’est que ce soit reconnu qu’il y a eu une faute et peut-être que ça fera bouger les choses”, espère Stéphanie.

En charge du 15, le CHU de Montpellier a indiqué début juillet à la famille, avoir lancé une enquête interne. Mais depuis aucune réponse n’a été apportée.