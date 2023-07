L'aspartame "possiblement cancérogène": l'alerte de l'OMS sur les dangers de l'édulcorant

Attention à l'aspartame! L'Organisation mondiale de la santé alerte sur les dangers de cet édulcorant peu nutritif et qui serait possiblement "cancérogène".

L'aspartame dans le collimateur de l'OMS. L'Organisation Mondiale de la santé considère cet édulcorant alimentaire comme "possiblement" cancérogène pour l'homme, selon les résultats d'une étude présenté jeudi.

C’est la première fois que l’OMS évalue le degré de danger de l’aspartame, cette substance chimique, un édulcorant sans valeur nutritive largement utilisé pour remplacer le sucre dans les boissons light, tous les produits allégés mais aussi dans les bonbons, les chocolats, les chewing-gums et les plats préparés.

Également présent dans le dentifrice et les pastilles pour la toux, l'aspartame est désormais classée dans la catégorie 2B, c'est à dire peut-être cancérogène pour l'homme.

L'OMS se veut rassurante

Y-a t-il pour autant une raison de s'inquiéter et de tout arrêter? Non rassure l'OMS. Le seuil à partir duquel l'édulcorant devient dangereux reste assez élevé. En gros il faudrait boire entre 9 et 14 cannettes de soda light par jour pour dépasser la dose journalière, il y a quand même un peu de marge.

Le problème se pose donc plutôt pour les gros consommateurs mais il n'y a pas de risque si cela reste occasionnel assure l’organisation. Le directeur du département Nutrition de l’OMS, le Docteur Francesco Branca, conclut tout de même: "S’il faut choisir entre boire un soda light à l’aspartame ou un soda normal avec du sucre, mieux vaut encore boire de l’eau".