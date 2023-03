Système U rappelle des produits pour bébé contenant une substance cancérogène

Trois produits d'hygiène pour bébé de la marque distributeur "U Tout Petits" ont été rappelés mardi par le groupe Système U. Ils contiennent une substance cancérogène.

Trois produits pour bébé de la marque "U Tout Petits", marque distributeur du groupe Système U (Super U, Hyper U, U Express) font l’objet d’un rappel par le groupe de distrubteurs. Il s’agit d’une crème hydratante, d’un lait de toilette et d’une eau nettoyante contenant "une substance classée cancérogène mutagène et toxique" explique mardi soir le site Rappel Conso.

Des produits à rapporter en magasin

La crème hydratante bébé est conditionnée dans un tube de 100 ml porte le code-barres suivant : 3256225720958. Le lait de toilette, vendu soit en format 250 ml soit en format 750 ml portent respectivement les codes-barres 3256225720989 et 3256225720996.

Enfin, l’eau nettoyante bébé, vendue également dans des flacons de 250 ml et 750 ml, présente les codes-barres 3256225720965 et 3256225720972. Il est recommandé de ne plus utiliser ces trois produits pour bébé et de les rapporter en point de vente pour se faire rembourser.