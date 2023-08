La croissance des arrêts maladie n'est "pas soutenable", avertit Aurélien Rousseau

Le ministre de la Santé et de la Prévention souhaite renforcer les contrôles et demande plus de "responsabilité collective" pour contenir la hausse du coût des arrêts maladie.

La croissance des arrêts maladie n'est "pas soutenable" au regard du budget de la Sécurité sociale, a averti, dimanche, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui dit privilégier contrôles et "responsabilité collective" pour freiner ces dépenses de santé.

Interrogé sur LCI, le nouveau ministre semble ne pas privilégier l'hypothèse d'un allongement du délai de carence pour contenir la hausse du coût des arrêts maladie qui ont bondi en 2022 de 7,9%.

"Je ne crois pas que la solution soit dans le moins bon remboursement", même si "ça fait partie des pistes qui sont sur la table", a-t-il déclaré.

Parmi les solutions envisagées pour maîtriser cette hausse, Aurélien Rousseau a expliqué vouloir surtout "plus de contrôles, aller plus vite", déplorant qu'aujourd'hui "pour un employeur, c'est extrêmement lourd de déclencher des contrôles". Il a, en outre, demandé plus de "responsabilité collective", du patient aux employeurs, en passant par les médecins.

La question de la qualité de vie au travail

Il a cependant rappelé que la moitié des arrêts sont "des arrêts très longs, généralement des gens assez âgés, ce sont des arrêts liés en partie à la souffrance au travail, au besoin de reconversion", autant de sujets qui renvoient à la "qualité" de vie au travail, un chantier que le gouvernement entend ouvrir avec les partenaires sociaux.

Dans son rapport "charges et produits" 2023, l'Assurance maladie avait estimé à 13,5 milliards d'euros (hors maternité) les dépenses d'indemnités journalières, hors Covid, soit une hausse moyenne par an depuis 2010 de 3,8% que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.

Inflation des arrêts-maladies : les médecins trop gentils ? - 14/08 29:24

Aurélien Rousseau a également confirmé que l'augmentation de la franchise sur les médicaments était l'une des autres pistes d'économies envisagées dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale (PLFSS) 2024.

"Où est-ce qu'on trouve les ressources pour augmenter les moyens de l'hôpital si on n'arrive pas à tenir la dépense sur les IJ (indemnités journalières) ou sur le prix des médicaments ?", a questionné le ministre de la Santé et de la Prévention.