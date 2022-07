La Haute autorité de santé s'oppose à la réintégration des soignants non-vaccinés

"Au vu du contexte épidémique dynamique , des incertitudes sur l’évolution de l’épidémie dans les prochains mois, et de l’efficacité d’un schéma vaccinal complet à réduire le risque d’être infecté et de transmettre la maladie, la HAS considère que les données ne sont pas de nature à remettre en cause l’obligation vaccinale des personnels des secteurs sanitaire et médico-social qui concourt à une meilleure protection des personnes soignées ou accompagnées, au premier rang desquelles les plus vulnérables", conclut la Haute Autorité de Santé.