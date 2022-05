"Mon mari est mort tout seul comme un chien, aux urgences": le témoignage glaçant de Claudine

Claudine, auditrice d'Estelle Midi sur RMC et RMC Story, a raconté l'histoire de son mari, décédé après avoir attendu onze heures aux urgences, en mars dernier, à l'hôpital de Rambouillet (Yvelines).

C'est un témoignage fort sur l'état de nos hôpitaux que RMC a reçu ce vendredi. Dans un débat sur le manque de personnel de santé, Claudine, auditrice de RMC a appelé le standard d'Estelle Midi pour témoigner de sa tragique expérience personnelle.

Le 17 mars dernier, à l'hôpital de Rambouillet (Yvelines), son mari va aux urgences pour un mal persistant au dos et au ventre qui l'avait déjà conduit à aller la veille dans ce même hôpital, pendant cinq heures.

"Il est resté onze heures aux urgences sans être pris par un médecin ou une aide soignante, et ils l'ont retrouvé mort par terre aux urgences", raconte cette retraitée.

Cet homme en mauvaise santé qui avait fait "quatre infarctus, qui n'avait plus qu'un rein, qui avait eu une hernie aortique" était très suivi par des cardiologues. L'hôpital de Rambouillet avait refusé qu'il soit amené à l'hôpital où il était suivi habituellement par ses cardiologues, le centre hospitalier André Mignot, à Versailles, explique sa femme, parce que son épouse habite Rambouillet.

Six heures, seul, le soir, aux urgences

Amené sur place, sans possibilité d'avoir un accompagnateur, il est donc resté six heures de plus sur place avant de décéder, soit onze heures au total entre le matin et le soir.

"Il est mort tout seul comme un chien. C'est horrible !", explique en larmes sa femme.

L'hôpital de Rambouillet s'est "juste excusé" auprès de sa femme depuis 47 ans, dit celle qui se demande pourquoi le centre hospitalier ne l'a pas pris en charge.

"Ils l'avaient vu la veille, ils savaient son état de santé. Pourquoi ils ne l'ont pas pris?"

"Je ne sais pas de quoi est mort mon mari"

Elle explique aussi que des "gens personnes se sont proposées pour lui céder leur place", mais les infirmières ont, selon son épouse, dit qu'il "attendra son tour". "Il a tellement attendu qu'il en est mort."

"Ils m'ont prévenu que le lendemain à 10h du matin qu'il était mort, alors qu'il était mort depuis 0h05."

La direction de l'hôpital a vu sa femme le lendemain, ils ont diligenté une enquête mais depuis "pas de nouvelles": "J'ai porté plainte, son corps a été emmené pour une autopsie. Mais je ne sais pas de quoi est mort mon mari." Son seul souhait, c'est "que ça ne se reproduise plus jamais".