Pizzas Buitoni: "J’ai envie de hurler", la colère d’une maman d’un enfant malade

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Stéphanie, maman du petit Mathis (6 ans) hospitalisé à Bordeaux après avoir mangé une pizza Buitoni, a expliqué sa situation et fait part de sa colère face aux révélations d’un ex-salarié d’une usine de la marque sur les conditions dans lesquelles sont préparés les produits.

Des enfants hospitalisés dans plusieurs villes de France. Comme Bérénice (6 ans), Robin (12 ans) ou encore Sacha (4 ans), Mathis (6 ans) est à l’hôpital, à Bordeaux, après avoir mangé une pizza Buitoni. Les autorités sanitaires ont confirmé ce mercredi un lien entre ces pizzas et les intoxications alimentaires graves provoquées par les contaminations à la bactérie E.Coli.

"Ça fait 15 jours qu’il est hospitalisé, raconte Stéphanie, la maman de Mathis, dans ‘Apolline Matin’ ce jeudi sur RMC et RMC Story. Il est toujours sous dialyse. Il est sondé, il est attaché avec plein de fils au niveau du cœur pour faire des vérifications régulières au cas où, parce que cette bactérie attaque tous les organes. Il y a une surveillance permanente. C’est assez compliqué. Avec le moral certains jours, et d’autres non… Il faut beaucoup de patience, c’est ce que nous disent les médecins."

A l’hôpital, Mathis ressent "beaucoup de colère" selon son mère. "C’est un petit garçon de 6 ans plein d’énergie qui, du jour au lendemain, se retrouve inerte sur un lit, explique Stéphanie. Maintenant, il réagit plus ou moins, il ne peut pas bouger du fait de tous les fils. Ça lui fait mal. Etre sondé à 6 ans, c’est catastrophique. Il pose des questions, pour savoir s’il pourra recourir un jour par exemple."

"En tant que maman, on s’en veut"

Et la maman de Mathis se sent coupable, en attendant d’être certaine de l’origine de la contamination. "J’ai porté plainte contre X, indique-t-elle. Une fois que j’aurai les résultats officiels, ce sera très, très important. En tant que maman, on s’en veut. C’est moi qui ai acheté la pizza, c’est moi qui l’ai cuite. C’est lui qui m’a demandé de la faire mais c’est moi qui l’ai mise dans le four. C’est ma faute. Mais j’en suis convaincue à 99,9% (du lien avec la pizza), en tant que maman."

Après les révélations sur RMC d’un ancien salarié de l’usine Buitoni de Caudry, dans le Nord, sur les conditions d’hygiène déplorables dans lesquelles sont préparés les produits, Stéphanie est "révoltée". "Buitoni, ça reste une grande marque, souligne-t-elle. Ça reste un coût financier de l’acheter dans la conjoncture actuelle. J’ai eu confiance. C’était la pizza préférée de mon fils. Je n’ai pas encore vu les photos, je vais le faire en raccrochant, mais ça me révolte. J’ai porté plainte et j’ai envie que ça aille au bout. J’ai envie de hurler."