Sécurité sociale: son numéro ne fonctionnait pas... Et grâce à RMC tout est rentré dans l’ordre

Jessika, une ressortissante autrichienne installée à Paris avec son concubin, a passé de nombreux mois à lutter pour obtenir un numéro de sécurité sociale valide. Son appel à l'équipe de RMC s'engage pour vous a tout fait basculer en quelques heures seulement.

Miracle, coïncidence, ou coup de pression médiatique? Les trois? S'il est impossible d'en être sûr et certain, l'appel de Jessika à RMC s'engage pour vous aura en tout cas porté, très, très rapidement ses fruits…

Retour en septembre 2022. Jessika, une auditrice autrichienne de RMC, décide de s'installer à Paris avec son compagnon français, après de longs mois de relation à distance. Elle arrive donc en France sans avoir de couverture par l'Assurance maladie. En parallèle, le couple se lance dans le projet d'avoir un enfant, et Jessika tombe rapidement enceinte.

Si la ressortissante autrichienne a bien demandé à obtenir un numéro de sécurité sociale, il lui aura fallu près de six mois pour enfin en obtenir un… qui s'avère être inactif. Quand elle décide d'écrire à l'équipe de RMC s'engage pour vous, en avril 2023, Jessika était enceinte de quasiment trois mois et avait déjà avancé près de 400 euros pour ses examens médicaux.

RMC avait donc lancé l’Assurance Maladie sur ce dossier plus qu'embêtant pour le couple franco-autrichien. Et là, miracle! Le jour de la diffusion de la chronique sur les ondes de RMC, Jessika reçoit un nouveau numéro de sécurité sociale, bien actif celui-ci.

"En une heure, c'était fait. Cela s'est tout de suite débloqué et activé. Ça a marché tout de suite, je ne sais pas où était le problème, et on ne le saura peut-être jamais", expliquent Jessika et son conjoint.