"Un mort du Covid toutes les 10 minutes": le ministre de la Santé a-t-il gonflé les stats?

Selon le ministre de la Santé François Braun, une personne meurt du Covid-19 toutes les 10 minutes. Problème, ces chiffres sont éloignés des statistiques rendues publiques par Santé publique France.

Le ministre de la Santé s’inquiète d’un retour du Covid. "Une personne meurt encore du Covid-19 toutes les dix minutes en France. C’est trop et on sait que, tôt ou tard, une nouvelle vague pourrait arriver", alerte François Braun dans les colonnes du Parisien.

Problème, ce chiffre semble faux. Si une personne mourait du Covid-19 toutes les 10 minutes, on recenserait 144 nouveaux morts chaque jour. Or, selon les dernières données publiées par Santé publique France, on recensait 369 morts entre le 2 et le 8 novembre à l’hôpital, soit environ 52 morts par jour, loin des chiffres du ministre de la Santé.

"Pourquoi le ministre de la Santé a besoin de raconter une carabistouille, de raconter un mensonge sur un sujet comme la santé?", s'interroge ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules" Etienne Liebig. "Cela crée un doute. Peut-on croire en un ministre?", ajoute-t-il. "On dirait qu'il veut exister par la peur", croit savoir le restaurateur Stéphane Manigold.

"Peut-être qu'il a besoin d'exister"

"La parole politique est complètement décrédibilisée", abonde Joëlle Dago-Serry sur RMC et RMC Story. "Avec la baisse du Covid-19, on a un ministre qui se dit que peut-être il n'a plus rien à dire et qu'il a besoin d'exister", déplore-t-elle.

Au-delà des chiffres, le ministre de la Santé tient à rappeler les bons gestes. Notamment en invitant à continuer de s'isoler en cas de test positif: "Les gestes barrière et la vaccination sont nos armes contre le Covid mais aussi la grippe ou la bronchiolite en ce moment", plaide François Braun au Parisien.

Sur le même sujet Covid: confinement d'urgence à Disneyland Shanghai

Depuis le début de l’épidémie en 2020, 154.000 personnes environ sont mortes du Covid-19 en France. Dans le monde, 6,6 millions de personnes auraient été tuées par la maladie.