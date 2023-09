Secours populaire, Croix-Rouge... Comme les Restos du Coeur, d'autres associations sont en difficulté

Alors que les Restos du Cœur ont annoncé ce dimanche être en très mauvaise posture financière, d'autres associations caritatives sont également confrontées à de grosses difficultés économiques.

Les Restos du Cœur sont en grande difficulté. Selon le président de l'association, si rien n'est fait, ils pourraient devoir mettre la clé sous la porte d'ici trois ans. Une situation inquiétante que partagent les autres associations caritatives.

Toutes tirent la sonnette d'alarme. D’abord, parce qu’elles ont vu leurs subventions baisser de 8% cette année. Et cela, cumulé à l'inflation sur les produits alimentaires, qui ont augmenté en moyenne de 11% en un an. Le tout conjugué à l'augmentation du nombre de leurs bénéficiaires.

Les Restos du Cœur ont vu le nombre de personnes aidées exploser de plus 37% en un an. L'association a ainsi décidé, à contrecœur, de baisser le seuil d'accès au panier alimentaire. 150.000 personnes environ pourraient sortir du dispositif.

Un rendez-vous avec le président de la République demandé

De son côté, le Secours populaire a aussi vu le nombre de bénéficiaires bondir de plus de 30%. Les bénévoles commencent à réduire les quantités de denrées alimentaires distribuées. À la Croix-Rouge, c'est 7% de bénéficiaires en plus. Et à l'Armée du Salut, les personnes aidées sont passées du simple au double.

Toutes ces associations demandent un rendez-vous avec le président de la République pour qu'il prenne conscience de la gravité de la situation et qu'il stoppe, comme certains disent, “la machine à fabriquer des pauvres”.