Bris de glace: pourquoi il faut bien vérifier son assurance avant de signer le devis

Après un impact sur son pare-brise, Simon, un auditeur de RMC, témoigne de sa mésaventure avec l'entreprise Carglass et son assurance automobile.

C'est un slogan publicitaire très connu: “Carglass répare, Carglass remplace”. Et c’est pour cela que Simon a fait appel à l'entreprise de réparation automobile en septembre dernier. Après un week-end en amoureux avec sa femme en Normandie, il subit un gros impact sur son pare-brise et se tourne vers la franchise la plus proche de chez lui.

Simon raconte qu'il rencontre un responsable de Carglass, qui lui explique "qu'ils ont contacté l'assurance, que tout était pris en charge". Ce représentant de Carglass lui assure même qu'il "n'aurait rien à payer".

La facture totale réclamée

Satisfait, Simon signe le devis qui lui est proposé afin que l'on "remplace le pare-brise tout de suite". "Ils m'ont remplacé mon pare-brise, c'était génial, zéro euro à payer, trop bien, comme à la télé", ironise le conducteur.

Mais un mois plus tard, c'est la douche froide. Simon reçoit un étonnant courrier recommandé de la part Carglass, dans lequel il est enjoint de payer la totalité de la facture liée au remplacement de son pare-brise, soit un montant de 1.115 euros.

"1.115€ pour un pare-brise, en fait, je ne peux pas les payer", déplore Simon.

Le jeune père de famille explique que le couple a "à peu près cette somme-là sur une assurance vie, mais qui était pour les enfants". La requête de Carglass les a donc "mis dans une situation délicate", de plus avec la peur de recevoir la visite d'un huissier de justice afin de procéder au règlement immédiat de la somme.

Sans perdre de temps, Carglass a d'ailleurs déjà saisi une entreprise de recouvrement pour obliger Simon à régler la facture.

Carglass assume son "erreur"

Mais alors, l'entreprise Carglass agit-elle dans son bon droit? Techniquement oui, même si c’est injuste, et c’est tout le problème. L'offre proposée par la société est alléchante, puisqu'ils font tout à la place du client, à qui ça ne coûte rien, en principe.

Concrètement, les commerciaux de la marque établissent un devis, appellent l'assurance automobile de la personne sinistrée pour vérifier qu'elle est bien couverte pour le bris de glace. Les agents de Carglass réparent ensuite le pare-brise puis envoient la facture à l'assurance qui règle finalement la somme.

Le problème dans le cas de Simon, c’est qu’il n’est en fait pas assuré pour le bris de glace. Et ça, Carglass ne lui a pas dit.

“Nous avons failli à notre promesse, ce n’est pas tolérable et nous sommes désolés”, explique l’entreprise.

C’est donc une erreur humaine d’un commercial, qui aurait vérifié l’assurance de Simon mais ne l’a pas informé comme il aurait dû. Si Carglass reconnaît son erreur, l'affaire est-elle pour autant réglée? Presque. "On a fait une faute, on assume notre erreur" explique Carglass, qui accepte d’annuler la moitié de la facture.

Et la mésaventure de Simon a le mérite de rappeler à quel point il est important de vérifier ses contrats d’assurance. Et même si une entreprise vous propose de le faire à votre place, n’oubliez pas qu’il s’agit bien d’un commerçant qui doit faire du profit, pas d’un service public.