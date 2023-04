Pollution dans le métro: pourquoi la RATP est visée par une enquête

Des niveaux de pollution jusqu'à trois fois supérieurs dans le métro par rapport à l'extérieur, à Paris. C'est le résultat d'une enquête menée par l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire. La pollution aux particules fines peut engendrer des gênes ou des infections respiratoires et entraîner une hausse des hospitalisations ou de la mortalité liées à ces pathologies.

La RATP est dans le viseur du parquet de Paris. Une enquête a été ouverte pour "mise en danger d'autrui et tromperie sur une prestation de services entraînant un danger pour la santé de l'homme". Une enquête qui fait suite à une plainte déposée par l'association Respire en mars 2021, accusant la régie de "tromperie et blessures involontaires" en raison d'une qualité de l'air dégradée dans l'enceinte du métro.

Sur le quai du métro, deux voyageuses décrivent l'air qu'elles respirent. “C’est sûr qu’il est différent par rapport à la surface, c’est évident. Il fait une chaleur malsaine”, indiquent-elles. Ici, l’air est trois fois plus pollué que l'air extérieur. Dylan, 29 ans, l'apprend et ça l'inquiète, lui qui est un usager presque quotidien du métro.

“C’est énorme. Quand on se dit qu’on nous embête dans Paris avec les vignettes Crit’Air et qu’on nous incite à prendre le métro, alors qu’en fait, c’est plus pollué...”, souffle-t-il.