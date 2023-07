Transports pour les JO 2024: "On tient le calendrier" promet le ministre Clément Beaune

Les prolongements des lignes de métros et de RER, prévus pour les Jeux olympiques de Paris 2024, avancent au rythme voulu, assure ce jeudi sur RMC le ministre des Transports Clément Beaune.

Menacés par les opposants à la réforme des retraites, pointés du doigt pour le prix exorbitant des places, les JO de Paris devraient au moins répondre présents sur une chose, les transports. C'est en tout cas ce qu'assure ce jeudi sur RMC et RMC Story Clément Beaune, le ministre des Transports.

"On est prêts, on a encore 378 jours. C'est la plus grosse opération de transports jamais faite dans notre pays et on a 13 millions de gens qui seront là au moment des Jeux olympiques", explique-t-il, ajoutant tenir le compte des jours et multiplier les réunions. "Je vérifie jour après jour, je fais des réunions régulières pour vérifier les chantiers, s'assurer qu'on est dans les temps", précise le ministre sur le plateau des "Grandes Gueules".

"On ne travaille pas que pour les JO"

Et les délais sont tenus. Tout devrait être prêt quelques mois avant l'ouverture des Jeux olympiques 2024, au printemps de la même année. "On a la ligne 14 du métro qui va être prolongée et Eole, le RER E, qui doit aussi être prolongé pour desservir la banlieue ouest".

"On est très content d'accueillir le monde entier mais on ne travaille pas que pour les JO. Les lignes de métro du Grand Paris Express, prévues après les Jeux olympiques, tiennent aussi leur calendrier", assure le ministre des Transports.

Les lignes 15, 16 et 17, censées faciliter les déplacements en métro de banlieue à banlieue sans passer par Paris, doivent ouvrir progressivement à compter de 2025 et jusqu'à l'horizon 2030.

Sur la question plus large des mobilités, Clément Beaune assure soutenir l'initiative de la maire de Paris Anne Hidalgo qui veut mettre en place une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique de la capitale. Il regrette cependant qu'aucune étude d'impact n'ait été faite par la mairie de Paris: "Quand vous avez la voie la plus utilisée en France, ça mérite d'être étudié, qu'on teste, mais à condition d'avoir de bons transports publics".