Grève à la SNCF: les prévisions de trafic pour la journée du 6 juillet

Le trafic des trains va être impacté ce mercredi en raison d'un mouvement social à la SNCF , la veille des grandes vacances. Sur les lignes TGV et Intercités, le trafic sera "perturbé". Et "fortement perturbé" en Ile-de-France et sur le réseau TER.

Le trafic sera très perturbé ce mercredi 6 juillet dans les gares de France. En raison d'un appel à la grève à la SNCF, de nombreux trains, TGV, TER et RER manqueront à l'appel.

TGV

Il n'y aura que 2 Ouigo sur 3 en circulation. Pour les TGV Inoui, il y aura 3 trains sur 4 sur l'axe Nord, 3 trains sur 5 sur l'axe Est, 3 trains sur 4 sur l'axe Atlantique et 4 trains sur 5 sur l'axe Sud Est.

Intercités

Quant aux Intercités, seul 1 train sur 3 circulera en moyenne pour la journée, et aucun train de nuit à l'exception du Paris-Nice. Les voyageurs concernés par ces annulations doivent être contactés pour être placés sur un autre train ou remboursé.

Selon les prévisions de la SNCF seul 1 train sur 2 circulera sur l'axe Paris-Limoges-Toulouse, et Paris Clermont. Seul 1 train sur 3 circulera sur l'axe Bordeaux-Marseille et aucun train sur les axes Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye et Clermont-Béziers. Le trafic sera normal sur l'axe Clermont-Lyon.

TER

Le trafic TER sera "fortement perturbé" avec 2 trains sur 5 en moyenne. La SNCF invite les voyageurs à consulter le détail des perturbations "sur l'appli SNCF et sur leur site TER".

Ile-de-France

Le trafic RER et Transilien sera aussi "fortement perturbé" en Île-de-France. Seul un train sur 2 circulera sur les RER B, C, D et E et sur les transiliens J, L, N, R et U. Seul 1 train sur 3 est attendu sur les transiliens H et P.

International

Le trafic restera normal sur les liaisons Eurostar et Thalys et "quasi-normal" sur les lignes Lyria et les liaisons France-Italie, France-Allemagne et France-Espagne.

Sur le même sujet Grèves dans les gares et aéroports: à quoi s'attendre pour le début des vacances?

La SNCF invite les voyageurs qui le peuvent à "annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail".

"Les voyageurs TGV et Intercités concernés par l'annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS aujourd'hui, afin d'être placés sur un autre train autant que possible ou d'être remboursés sans frais", ajoute la SNCF.