Grève du 31 janvier: le trafic sera "très perturbé" dans les métros à Paris, les bus moins affectés

Mardi 31 janvier, deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic devrait être très perturbé dans les métros à Paris. En revanche, la circulation des bus et des tramways ne devrait pas être très affectée.

La circulation des métros à Paris et en petite couronne sera "très perturbée" sur la plupart des lignes, mardi pour la deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, a annoncé la RATP ce dimanche.

Les deux lignes automatisées, la 1 et la 14, circuleront normalement mais il y a un "risque de saturation", prévient la RATP. La ligne 4 fonctionnera avec un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses, selon le communiqué du gestionnaire de transports. En revanche, le trafic sera totalement interrompu sur la ligne de métro 3Bis.

La ligne 2 fonctionnera seulement de 5h30 à 20h avec un train sur deux. Certains métros circuleront uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30) avec un train sur trois sur l'ensemble des lignes 7 et 7bis, d'un train sur deux pour la ligne 9 et d'un train sur quatre pour la 12.

Des stations devraient être fermées

Les lignes 3, 5, 8, 11 et 13 seront ouvertes partiellement et "uniquement aux heures de pointe", ce qui signifie que certaines stations seront fermées. La ligne 6 ne circulera, elle, qu'entre les stations Nation et Denfert-Rochereau et seulement à des heures de pointe élargies (6h30-9H30 et 15h30-19h30) à raison d'un train sur trois. La ligne 10 circulera le matin seulement et à raison d'un train sur trois.

La circulation des réseaux de surface, bus et tramways, sera beaucoup moins affectée avec en moyenne huit bus et tramways sur dix qui circuleront sur le réseau. Les RER A et B (en zone RATP) circuleront difficilement avec en moyenne un train sur deux aux heures de pointe.