Incivilités, accidents graves... La ville de Nîmes sévit face aux trottinettes

Le nombre d'accidents de trottinettes explose. Un phénomène qui touche toutes les villes de France. À Nîmes, la municipalité a décidé de sévir contre ce moyen de transport après plusieurs accidents.

Les incivilités et les accidents en trottinette poussent la ville de Nîmes (Gard) à sévir. Samedi, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui a été retrouvé inconscient par les secours après une chute indéterminée en trottinette. Dans un état grave, il a été transporté aux urgences de Nîmes. Le 20 avril déjà, la ville était endeuillée par le décès d'un jeune de 13 ans, percuté par une voiture après être tombé de sa trottinette électrique.

Car le mode de transport séduit des gens de tout âge. C'est le cas de Mathias, qui en fait depuis le début du phénomène il y a cinq ans. Ce trentenaire a bien conscience du danger et l’assume: "C'est vraiment dangereux, il n'y a pas de casque, pas de sécurité et pourtant je roule parfois jusqu'à 50 km/h". Il l’avoue également, il lui arrive régulièrement de rouler sur les trottoirs.

"Risquer ma vie sur la route ou aller un peu sur le trottoir et prendre une amende, le choix est fait, je vais sur le trottoir". Un comportement qu’il s’autorise à condition, selon lui, d’anticiper: "Si je vois un piéton, même si je sais qu'il ne va pas traverser, je ralentis toujours", assure Mathias.

"Plusieurs fois, j'ai failli me faire renverser"

Pourtant, l’anticipation ne suffit pas toujours. Nadine, qui vit à Nîmes depuis 40 ans, est excédée par les comportements de certains usagers de trottinettes: "Plusieurs fois, j'ai failli me faire renverser. Quand on est sur le trottoir, on ne les entend pas venir de derrière. Ça fait peur", explique-t-elle.

Et justement, protéger les piétons sur les trottoirs, c’est tout l’objet de l’arrêté pris récemment par la mairie de Nîmes, autorisant la circulation des trottinettes sur les bandes cyclables et la chaussée, l'interdisant a contrario sur les trottoirs. "L'idée, c'est d'éviter la circulation de ces engins sur le trottoir puisque la plupart des accidents constatés sont des accidents survenus sur le trottoir", explique à RMC Richard Schieven, adjoint à la sécurité. En cas de non-respect de l’arrêté municipal en vigueur à Nîmes, les contrevenants s’exposent à une amende de 35 euros.

De nombreuses villes sont touchées par des accidents, souvent causés par des comportements dangereux et des incivilités. Selon une estimation du JDD et de médecins, le nombre des victimes de fractures causées par des accidents de trottinettes approcherait 6.000 rien qu’à Paris, Lyon et Marseille. Au moins 2.000 blessés annuels pour la seule ville de Paris sont recensés, une hypothèse basse selon des sources médicales. En 2021, 22 personnes sont mortes, contre 10 en 2019 et 7 en 2020.