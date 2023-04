Pénuries de carburants: le conseil pour les Parisiens qui prennent la route ce week-end

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Francis Pousse, président de la branche carburants au syndicat Mobilians, conseille aux Franciliens de faire le plein hors de leur région s’ils partent sur la route pour ce week-end de Pâques.

Soyez malins et prévoyants, les Parisiens. Président de la branche carburants au syndicat Mobilians, représentant des distributeurs, Francis Pousse conseille aux habitants d’Ile-de-France qui vont prendre la route, pour ce week-end de Pâques, de faire le plein d’essence ou de gazole dans d’autres régions. En cause, les difficultés d’approvisionnement qui vont persister dans les prochains jours autour de la capitale.

"Je ne vous cache pas que le week-end va être compliqué, essentiellement par un problème logistique, car il n'y aura pas de livraison dimanche et lundi, explique-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce vendredi sur RMC et RMC Story. Donc on n’aura certainement pas une situation stable en Ile-de-France mardi. Pour ceux qui sortent d'Ile-de-France, on conseille de faire le plein ailleurs, en dehors de l’Ile-de-France, pour soulager la machine. Il faut espérer qu’on puisse continuer à ravitailler les stations la semaine prochaine."

"Sur le reste du territoire, heureusement, la situation est largement meilleure"

Pour l’Ile-de-France, la suspension par la justice des réquisitions à la raffinerie Total de Gonfreville (Seine-Maritime) va-t-elle altérer encore les approvisionnements? "Pour ce week-end, je pense que non, indique Francis Pousse. La raffinerie en question alimente essentiellement la région parisienne. Et cet arrêté (de réquisition) avait été pris pour cinq jours, jusqu’à ce soir. Mais on avait déjà expédié beaucoup de produit. De plus, si nos compatriotes d’Ile-de-France partent en vacances (week-end de Pâques), on aura moins de consommation la semaine prochaine dans les stations parisiennes."

"Sur le reste du territoire, heureusement, la situation est largement meilleure, car il y a 7% de stations-service en difficulté ce matin (vendredi), à l'exclusion de l'Indre-et-Loire où c'est un peu plus compliqué", ajoute Francis Pousse, qui confirme malgré tout des répercussions sur les prix à la pompe.

"Ça a déjà fait monter les prix, assure-t-il. Un camion qui ne fait qu’une station au lieu de trois, le coût de transport est répercuté sur une seule livraison. Donc ça a effectivement joué sur le prix à la pompe. La marge des distributeurs est tellement faible, 1 à 2 centimes, qu’il est impossible de ne pas répercuter les surcoûts de logistique."

Le Val-de-Marne, département le plus touché

L'approvisionnement en carburants, perturbé par les grèves contre la réforme des retraites, reste "tendu" vendredi en Ile-de-France à la veille du long week-end de Pâques, selon les remontées des stations et un représentant du secteur pétrolier. Le département le plus touché est le Val-de-Marne où une station-service sur dix (9,52%) est à sec vendredi, et près d'une sur deux (40,48%) en pénurie d'essence. La situation est à peine plus enviable dans les Hauts-de-Seine et à Paris, avec plus de 30% de stations en manque d'un type de carburant, et dans une moindre mesure dans les Yvelines (24,49%), l'Essonne (20,44%) et la Seine-Saint-Denis (17,78%). Les taux de rupture sont du même ordre en Centre-Val de Loire et Pays de Loire, ce qui représente un léger mieux comparé à lundi. En moyenne nationale, 5,7% des stations manquaient d'un carburant, en baisse par rapport au début de la semaine (10%).