Pénurie d'essence: "On est en train de réapprovisionner l’Ile-de-France"

Dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Olivier Gantois, président de l'UFIP (Union française des industries pétrolières), assure que le réapprovisionnement de l’Ile-de-France en essence est en cours. Près de 40% des stations-service de la région sont en difficulté.

Encore des difficultés pour faire le plein. En Ile-de-France, la grève dans les raffineries et les dépôts de carburant contre la réforme des retraites continue de perturber le bon fonctionnement des stations-service et les automobilistes sont toujours confrontés à des pénuries. "D’après le dernier relevé dont nous disposons, il y a 11% de stations-service en France en difficulté, qui manquent d’un carburant. Mais il y a un problème particulièrement aigu sur l’Ile-de-France et sur l’essence sans-plomb. On est à 39% des stations d’Ile-de-France en difficulté, sur le sans-plomb", explique Olivier Gantois, président de l'UFIP (Union française des industries pétrolières), dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story.

Il assure que le réapprovisionnement de l’Ile-de-France en essence est désormais en cours, alors que l’envoi de kérosène, pour les avions des aéroports parisiens, a été privilégié la semaine dernière. "Dans une situation de tension, on résout les problèmes les plus critiques. Des pompages de carburant aérien sont passés devant les pompages d’essence. Ça revient parfois à déplacer le problème ailleurs, ce qui a été le cas sur les essences en Ile-de-France la semaine dernière. Il y a encore des problèmes dans le Sud-Est, mais beaucoup moins qu’il y a trois semaines car les grèves dans la région Paca se sont terminées. En revanche, en Ile-de-France, c’est parce qu’il y a eu des difficultés d’approvisionnement par le pipeline qui vient de Normandie. Elles continuent, même si là on a réussi à réapprovisionner l’Ile-de-France. Donc il va y avoir de l’essence qui va arriver en Ile-de-France dans les jours qui viennent."

"On est dans une situation dégradée"

Mais le retour à la normale n’est pas encore effectif. "On est en train de réapprovisionner l’Ile-de-France en essence, cette semaine, mais nous restons dans un contexte de fonctionnement dégradé de la logistique pétrolière, indique Olivier Gantois. Certaines raffineries sont toujours en grève, depuis le 6 mars. Certaines ont repris leurs expéditions de carburant, mais pas toutes. Certains terminaux d’importation fonctionnent à nouveau. On est dans une situation dégradée et on restera dans une situation dégradée tant que les mouvements sociaux ne seront pas terminés dans les raffineries."

Pour les automobilistes qui peinent à faire le plein ces dernières semaines, une autre mauvaise nouvelle va arriver. Les pays de l’Opep ayant décidé de réduire leur production, les prix vont grimper à la pompe. "Les prix sont remontés sur le marché mondial, souligne le président de l’UFIP. Le prix du pétrole brut a augmenté de 5 dollars le baril, les prix des produits finis aussi. Dans les jours qui viennent, on va voir l’augmentation corrélative des prix à la pompe. Ils devraient augmenter de trois à quatre centimes."