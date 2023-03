"Je leur ai donné l'attestation": ça triche pour l'essence dans les stations-service réquisitionnées

La galère se poursuit dans les Bouches-du-Rhône pour trouver facilement du carburant à la pompe. Certains usent de petites combines.

Devant l'entrée des stations-service des Bouches-du-Rhône, les automobilistes doivent encore prendre leur mal en patience. Malgré les réquisitions dans la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer, 39% des stations du département manquent toujours de carburants, essence ou gasoil. C'est une des zones géographiques les plus touchées avec l'Ouest de la France et désormais l'Ile-de-France.

Pour passer à la pompe, une seule solution: attendre. Mais chez les plus impatients, on se partage ses petites combines, plus ou moins légales, pour éviter de patienter des heures.

C'est un privilège réservé à quelques-uns: les stations-service réquisitionnées pour les policiers, les personnels médicaux... Valérie a essayé de s'y rendre, étant agent de service dans un Ehpad, mais elle n'a pas eu d'attestation.

"Ce n'est pas considéré comme prioritaire. J'ai essayé, ce n'est pas gruger, mais de montrer mes fiches de paye...", nous explique-t-elle.

La solidarité passe aussi par les réseaux sociaux

Certains franchissent même la barrière de la légalité. Ceux qui ont le précieux sésame, comme Nadège, l'envoient parfois à leurs amis: "Je leur ai donné l'attestation, il y en a qui m'ont demandé et il y en a à qui j'ai envoyé parce que je savais qu'ils galéraient. C'est de la solidarité!", justifie-t-elle.

La solidarité passe aussi par les réseaux sociaux, et certains comptes cartonnent sur Snapchat. Ces derniers diffusent les pompes qui sont disponibles. Valter fait défiler les alertes, smartphone en main, et nous assure que c'est très pratique.

Mais quand on n'est pas doué en nouvelles technologies, on se prévient entre collègues, comme dans cette agence de location de voitures.

"Dans une station, si tu y vas très tôt, il y en a. Vous allez rigoler mais j'ai un collègue qui a mis son réveil à 2h du matin pour faire le plein de sans-plomb", nous raconte Agnès, assurant qu'elle n'a pas prête à aller jusque-là pour ça. Sa tactique, c'est d'y aller tôt le matin, le dimanche de préférence, pendant que les autres font la grasse matinée.